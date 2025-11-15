Contro il sovraffollamento delle carceri, la soluzione secondo Carlo Nordio non è l'indulto: già pronte misure alternative per oltre 10mila detenuti

In un periodo storico in cui il tema del sovraffollamento delle carceri è spesso oggetto di notizie, c’è anche chiede che il governo ragioni sulla possibilità di concedere l’indulto a parte della popolazione carceraria in modo da ridurre la pressione sulle strutture: una posizione alla quale ha risposto direttamente il Ministro della Giustizia Carlo Nordio, ricordando la lezione del 2006 quando Prodi concesse la libertà anticipata al 36% dei carcerati; senza tuttavia ottenere l’effetto desiderato.

Prima di arrivare alla posizione di Nordio, è utile ricordare che secondo gli ultimissimi dati – riferiti allo scorso 28 ottobre -, attualmente il sovraffollamento nei penitenziari è pari a circa il 137% della loro capacità: le strutture, infatti, potrebbero ospitare un massimo di 51.249 detenuti, ma – e fermo restando che 4.945 posti sono inagibili – la popolazione carceraria ammonta a 63.467 persone; mentre alcune strutture – come, tra gli altri, il San Vittore milanese, il carcere di Latina e quello di Foggia – viaggiano anche oltre il 200% di sovraffollamento.

Carlo Nordio: “L’indulto non serve contro il sovraffollamento delle carceri, meglio le misure alternative”

È in questo precario contesto che alcuni propongono la possibilità di concedere l’indulto a parte di quella popolazione – ovviamente escludendo i responsabili di reati gravi – per ridurre la pressione: uno strumento, tuttavia, che Nordio ritiene essere “non risolutivo” come il dimostra il caso del 2006 in cui l’allora governo guidato da Prodi concesse l’indulto al “36% dei [60.710] detenuti”, senza riuscire veramente a ridurre la pressione sulle strutture.

Infatti – ricorda Nordio – già nel 2008 i detenuti crebbero ulteriormente a quota 51.195 e l’anno successivo superarono le 63mila unità, tutto “mantenendo una crescita costante” e con un tasso di recidiva che arrivò addirittura al “48%”: un episodio che dimostra come “le misure lineari e automatiche non funzionano”, specialmente se nell’applicarle non si tiene conto della “specificità trattamentale dei singoli detenuti”.

Proprio per questa ragione, Nordio ha ricordato che i dati attuali permettono di prevedere per circa “10.105 detenuti (..) definitivi“, ovvero coloro che hanno meno di 24 mesi da scontare per reati non ostativi, si potrebbero prevedere “misure alternative“: in tal senso è stata istituita una “task force” che lavorerà in concerto con “la magistratura di sorveglianza” affinché le misure vengano applicate al più presto; lavorando anche a un nuovo iter semplificato e rapido per mettere in campo soluzioni simili in futuro.