Carcinoma al seno, malattia Caterina Caselli/ “È stato un percorso lungo e faticoso”

La malattia di Caterina Caselli: carcinoma al seno

Caterina Caselli ha parlato per la prima volta della sua malattia, un carcinoma al seno, nel 2019 in una lunga intervista a Sette, inserto del Corriere della Sera. “Per il periodo della malattia portavo una parrucca identica ai capelli che avevo prima, mi serviva per non far capire a mia madre. Ho vissuto la malattia in privato, in famiglia, sotto la parrucca. Poi piano piano mi sono abituata e quando le persone mi hanno visto mi hanno incoraggiato”, ha raccontato la Caselli, che dopo la battaglia contro il tumore ha sfoggiato un nuovo look, capelli corti e colore naturale, mitigato da un bagno perla. Prima della malattia, Caterina Caselli pensava che la vita fosse infinita: “Ma non lo è. Allora ti rendi conto delle cose che contano, degli affetti che contano e anche dei privilegi che hai. Ti rendi conto che è successo qualcosa per cui le priorità cambiano, ora c’è un lavoro nuovo che devi fare che non avevi previsto e che ha bisogno del tuo tempo e del tuo corpo… Ci sono momenti in cui non stai bene, e il dolore è ricattatorio”.

CATERINA CASELLI, IL SUICIDIO DEL PADRE/ "Ho tenuto celato il dolore per molto tempo"

Il sostegno della famiglia durante la malattia

Negli anni della malattia Caterina Caselli ha potuto contare sui medici dell’Istituto dei Tumori, sulla sua famiglia e si suoi cari: “Ma il tuo dolore non è delegabile, e nessuno te lo può togliere. Sei tu che devi sopportare, in prima persona. Ti conforta tanto però avere intorno una famiglia e delle amiche, mia sorella Liliana. Mio marito Piero che mi segue passo passo, mio figlio Filippo”, ha detto su Sette. Nel documentario “Caterina Caselli – Una vita, cento vite” di Renato De Maria, in onda in prima visione assoluta giovedì 10 febbraio alle 21.20 su Rai 3, Caterina Caselli non parla della sua malattia: “Non ci stava in meno di due ore. Nessun segreto: ho avuto un carcinoma al seno, è stato un percorso lungo e faticoso… Eppure, paradossalmente, ci sono stati momenti senza troppa pesantezza: nella sale d’aspetto o durante le cure ho incontrato persone meravigliose”, ha confessato a IoDonna.

