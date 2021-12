Carcinoma basocellulare, malattia Valentina Ferragni/ Un tumore maligno della pelle

Valentina Ferragni e la malattia: la influencer ha scoperto di avere un carcinoma basocellulare. Sui social la confessione e il consiglio di fare prevenzione. La sorella di Chiara Ferragni ha vissuto un momento davvero terribile della sua vita quando le è stato diagnosticato un tumore maligno della pelle. Da diverso tempo sui social la bella Valentina compariva con un cerottino sulla fronte dovuto a quella che sembrava essere una semplice ciste. Purtroppo in seguito a dei controlli più approfonditi, la Ferragni ha scoperto di avere un tumore. A confessarlo sui social è stata proprio lei: “il giorno è arrivato e ci ho messo un po’ a realizzarlo. Sfortunatamente non era una cisti, ma un carcinoma basocellulare, un tumore maligno localizzato in una specifica area, non dei più pericolosi per la salute, ma per la pelle”.

Chiara e Francesca Ferragni, sorelle Valentina/ Nessuna invidia, ma tanto amore

Una notizia choc per tutta la famiglia Ferragni e per milioni di follower. Valentina ha poi proseguito raccontando: “i dottori mi hanno detto che è stata la prima volta che hanno visto questo carcinoma su una persona della mia età, 28 anni, solitamente viene a persone sui 50/60 anni in su, per cui è raro e molto difficile la diagnosi. In questo anno il carcinoma ha cambiato “faccia” molte volte, per alcuni mesi sembrava scomparso, per poi tornare piano, ma ha iniziato a sanguinare intorno a settembre 2021, poi si è finto guarito ad ottobre. Questo fottuto carcinoma è così, rimane silente per mesi, poi sanguina per 2 giorni, poi torna normale ma continua a crescere sotto pelle giorno per giorno”.

Valentina Ferragni: "Ho un tumore maligno della pelle"/ Haters le augurano la morte

Valentina Ferragni dopo il carcinoma basocellulare: “l’ho preso in tempo”

Il consiglio di Valentina Ferragni dopo la scoperta del carcinoma basocellulare è di fare prevenzione. “Come vi ho già detto, è FONDAMENTALE andare dal dottore se qualcosa non va, se qualcosa non va via, se vi sentite strani. Ho 28 anni e questo cancro è raro su persone della mia età, fortunatamente l’ho preso in tempo” – ha detto a gran voce la sorella di Chiara Ferragni che ha scoperto per puro caso la presenza di questo tumore della pelle.

Si tratta del carcinoma basocelluare conosciuto come basalioma: tumore della pelle maligno che per fortuna rimane molto locacalizzato in quell’area in cui si forma, non è come un melanoma. Il basialome però è un tumore che, nel corso del tempo, va a mangiare la pelle sul posto. Proprio la Ferragni ha rivelato: “forse intervenendo prima avrei potuto avere un cicatrice più piccola, non l’ho misurata ma credo che questa sia lunga quattro o cinque centimetri. I medici sembravano preoccupati più di me per l’impatto estetico che avrebbe avuto, per la mia età e per il lavoro di immagine che faccio”.

Valentina Ferragni mostra la cicatrice dopo l'intervento/ “Andate a fare i controlli”

© RIPRODUZIONE RISERVATA