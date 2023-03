Card. Arborelius: “Chiesa sta diventando minoranza”/ “Fede sempre più debole”

Il Cardinale Lars Anders Arborelius è stato ospitato nel salotto di Soul di Monica Mondo, programma in onda su TV2000. Carmelitano, Vescovo di Stoccolma, ma anche primo ed unico cardinale della Svezia, a capo di un’istituzione che nel paese raccoglie solamente l’1% della popolazione. “Tipico del Santo Padre“, racconta, “che preferisce la periferia, dove siamo più poveri”. La Svezia, infatti, racconta che “è un paese ricco materialmente, ma spiritualmente è abbastanza povero”.

Nato in una famiglia molto religiosa, di ordinamento luterano, il Vescovo di Stoccolma Arborelius racconta che “da bambino non sono quasi mai stato in chiesa, ma mia mamma pregava con me ogni sera”. Una conversione, la sua, iniziata in un convento di suore Brigidine a Lugano, “mia mamma aveva un’amica priora, una svedese convertita”, e visitando spesso il convento “la loro testimonianza è stata uno shock“. Infatti, Lars Anders Arborelius, Vescovo di Stoccolma, racconta che “mi mancava questa bontà, il senso dell’io e il silenzio”, e vide in quel convento “un piccolo paradiso”. “Dopo la mia conversione volevo diventare sacerdote diocesano ma il vescovo mi disse che era troppo presto. Sono stato in Lussemburgo in un’abazia benedettina ed ho trovato l’autobiografia di Santa Teresina. Poi sono andato a visitare i Carmelitani in Svezia e pensai che lì avrei voluto vivere e morire”.

La fede in Svezia secondo il Vescovo di Stoccolma

Insomma, Lars Anders Arborelius, Vescovo di Stoccolma, è una sorta di mosca bianca, l’unico Vescovo e Cardinale in Svezia, un paese fortemente protestante. “In Svezia pochi vanno in chiesa, anche se sono credenti. La fede è molto personale, ma adesso con l’immigrazione sta cambiando tutto”, racconta. “Abbiamo tanti fedeli in carcere, molti cattolici vivono in periferia dove ci sono tanti problemi o sono migranti che devono inserirsi nella società, è una cosa problematica”.

“La chiesa”, spiega ancora il Vescovo di Stoccolma, “sta diventando una piccola minoranza, ed anche in Italia e in tutta Europa ci sono alcuni tratti di questa tendenza”. Per invertirla, secondo lui, “la chiese deve essere più evangelizzatrice ed attiva, ma il problema è trovare i cattolici. In Svezia non abbiamo tanto parrocchie, e dobbiamo anche aiutarli ad inserirsi nella chiesa e nella società. Per alcuni è molto facile, ma la fede diventa più debole in ogni generazione“, racconta allarmato Aborelius, Vescovo di Stoccolma, “perché si adattano all’ambiente e questo è uguale anche per gli ebrei e i mussulmani che vengono in Svezia”.

Il futuro della chiesa secondo Lars Anders Arborelius

Secondo il Vescono di Stoccolma, entrando nel discorso del futuro della chiesa e della fede cattolica, “non dipende dal numero ma dalla forza spirituale interiore di una comunità ed è importante avere quella speranza in Europa oggi. Magari la chiesa può diventare qualcosa di più piccolo ma anche più spirituale e profetico“. In Svezia, invece, il punto è “trovare un’unità tra tutti i cittadini, credenti o non credenti, cattolici o musulmani. La Svezia accoglie tante persone, ma entrare nella società è molto difficile. Le persone, però, sono aperte alla fede, hanno rispetto per il Santo Padre e vogliono conoscere la mentalità cattolica e ortodossa. Molti dicono che nel cuore sentono Dio, ma non vanno in chiesa, vanno nel bosco o nella natura, e per noi è importante far scoprire la chiesa come luogo in cui Dio è presente per darci la sua vita e il suo amore”.

