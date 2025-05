L’UMANITÀ IMPAURITA E L’UNICA SPERANZA (CHE È CRISTO): IL MONITO DEL CARDINALE BAGNASCO

«La nostra fede in Cristo è l’unica speranza della pace»: così Papa Leone XIV si è insediato questo pomeriggio in Laterano come nuovo Vescovo di Roma, ed è proprio nell’appello costante del suo nuovo Magistero ad una rinnovata comunione nel Cristo come unica speranza che si fonda la nuova riflessione del cardinale Angelo Bagnasco. Ex n.1 della CEI, arcivescovo emerito di Genova ma anche guida dei vescovi europei fino al 2021: è dal suo ultimo libro “Cristo speranza di ogni uomo” che nasce la riflessione del porporato sui grandi timori e le paure che l’umanità moderna porta in “dote” davanti ad un mondo segnato da violenze, contrasti e guerre.

Dopo aver salutato l’avvento di Papa Prevost come una grande linfa vitale per la Chiesa, Bagnasco non nasconde le problematiche comunque presenti dentro e fuori la Santa Sposa di Cristo: «l’uomo moderno è sempre più spaesato e impaurito», spiega il cardinale intervistato dal “Gazzettino” a margine di una delle presentazioni del libro a Treviso. E l’origine di tale spaesamento è dettata ad un futuro promesso davanti che è sempre più deludente: per questo la speranza cristiana rappresenta non solo un’alternativa, ma l’unica vera possibilità per l’umanità di tornare a incontrare carnalmente la gioia dell’esistenza.

Non significa certo chiudere gli occhi davanti ai drammi del mondo, ma appunto rovesciare la prospettiva: occorre guardare alla serenità di chi, come Papa Leone XIV, «vive la centralità di Gesù nella sua anima e quindi nella vita». Se si dimentica l’origine di tutto, se dimentichiamo da dove e perché siamo giunti fin sulla terra, allora il mondo diventa banale, orizzontale e tutto diviene fragile, secondo il Card. Bagnasco: dalla volontà di negoziare offerta dal Vaticano per la guerra in Ucraina fino al richiamo per l’unità in comunione di tutta la Chiesa, ogni “mossa” del cristianesimo non può prescindere dall’amore iniziale del Signore.

DALLE SOLITUDINI ALLE “ISOLE”: DA DOVE NASCE IL DRAMMA DELL’ESISTENZA MODERNA (E COME USCIRNE)

L’umanità è impaurita – e non solo l’Occidente dunque come ripete spesso nel suo volume il cardinale ex Presidente della CEI – davanti alla mancanza totale di libertà in alcune parti del mondo: si assiste quasi ad un “prurito” del male che si sparge anche in chi ogni giorno narra i fatti della cronaca, delle guerre e delle violenze. Secondo Bagnasco occorre certo raccontare sempre la verità, ma senza dimenticarsi di lasciare aperta la speranza che Lui possa intervenire per destarci davanti alla reale Verità: il mondo invece sembra andare verso il velamento, verso la cancellazione di Cristo come origine del Bene.

Per il cardinale Bagnasco ciò avviene e nasce dal nichilismo ormai invadente in ogni angolo della terra, con un insieme di «cultura del nulla di verità oggettive e valori morali universali»: il mondo dei social, i media, le disparità e la tendenza individualistica ad appiattire l’Io verso una società che apparentemente si dice libera ma che è invece preda dal potere e dall’ideologia. Per il porporato, un mondo così si è costruito con l’individuo come unica misura della realtà: questo però non fa che creare una moltitudine di “solitudini”, di “isole” che sono destinate a non creare vita e destino ma «solo un insieme di relazioni dove vince il più forte».

Serve tornare a Cristo, come continua ad invocare Papa Leone XIV affidando la Chiesa all’intercessione della Madonna: serve tornare alla Sua parola, scoprendo – conclude Bagnasco al “Gazzettino” – come in realtà il Signore non abbia mai smesso di chiamare a sé i suoi figli, con le società e le culture ideologiche (e dunque non libere) che invece tendono a rendere l’uomo sordo a tale richiamo di vita.