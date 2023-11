Card. Delpini/ “Il presepe non è imbarazzo o rimprovero, è speranza e opera di Dio”

Il cardinale Mario Delpini, arcivescovo di Milano, ha presenziato ieri in Piazza Città di Lombardia a Milano per l’inaugurazione degli eventi inerenti il Natale 2023 lombardo. Per l’occasione il monsignore meneghino, benedicendo il presepe del Museo delle missioni estere dei frati cappuccini, esposto nella sede della Regione in occasione delle festività natalizie, ha spiegato: “Alcuni proibiscono di fare il presepe per Natale, ritengono che sia una professione di fede imbarazzante per chi la fede non ce l’ha, una specie di rimprovero per chi è disperato. Invece la storia di Gesù non rimprovera nessuno, offre una rivelazione per la speranza, una ragione perché uomini e donne siano autorizzati ad avere stima di sé e chiamati ad essere figlie e figli di Dio”.

Terremoto Campi Flegrei/ Vescovo di Pozzuoli: “Cittadini hanno paura, servono informazioni certe”

Quindi Delpini ha proseguito: “Alcuni preferiscono non fare il presepe e ritengono che sia soltanto una favola per bambini e forse non sanno che solo gli sguardi semplici sanno riconoscere nella storia la storia vera, l’opera di Dio. Alcuni ogni anno preparano un presepe con così tanto impegno, arte e perizia che finiscono per pensare che il presepe sia opera loro. Scoprono però ben presto che facendo il presepe sono fatti loro stessi personaggi della scena, gente che cerca Gesù. Questo dunque l’augurio: preparando quest’anno il miglior presepe di sempre, lo sguardo sia fisso su Gesù e la parola insista nella preghiera: Venga il tuo regno!”.

Apple e Goldman Sachs: accordo sulle carte di credito verso la fine/ Banca sta agendo in perdita

CARDINALE DELPINI ALLA PRESENTAZIONE DEL NATALE IN LOMBARDIA: GLI EVENTI IN PROGRAMMA

Nel presentare il Natale in Lombardia vi era anche il presidente, Attilio Fontana, che si è rivolto così al pubblico: “Un’opportunità per stare insieme, per festeggiare insieme il Natale. Un momento per dare centralità alla nostra piazza. Una bella iniziativa, che consente anche di fare solidarietà”.

Monsignor Mario Delpini ha ricordato che il Natale non deve essere solo una raccolta di buoni sentimenti attorno ad un presepe, ma il Natale deve essere come un qualcuno che bussa al tuo cuore: “C’è una voce, c’è un evento, c’è un incontro che scuote dall’indifferenza e diventa una sorta di vocazione alla speranza, alla solidarietà, alla intelligenza su di sé e sul proprio futuro”. Per il Natale 2023 in Lombardia è stata allestita una pista di pattinaggio in piazza Città di Lombardia, ma anche 4 igloo illuminati con degli ambienti fiabeschi, una giostra in stile retrò, una pista per snowboard per bimbi di 3-6 anni, nonché la mostra ‘Natale Pop a Palazzo Lombardia’ ad ingresso gratuito per ammirare opere di importanti artisti come Andy Warhol.

Il 31% delle donne ha subito violenza/ Abusi psicologici e fisici: solo il 21% denuncia

© RIPRODUZIONE RISERVATA