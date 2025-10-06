Il cardinale Giovanni Battista Re sul Rosario per la pace indetto da Papa Leone XIV: “ci invita a bussare al cuore di Dio con l'intercessione di Maria”

IL ROSARIO PER LA PACE E LA “BUSSATA” A DIO PER CHIEDERE LA FINE DI OGNI GUERRA

L’iniziativa del Rosario per la Pace per il mese di ottobre, lanciata da Papa Leone XIV e raccolta da Diocesi e Movimenti Ecclesiali in ogni parte del mondo, è uno dei tentativi più “semplici” ma anche più diretti per riporre l’invocazione a Dio di porsi come autentico restauratore di pace in un mondo violento e avviluppato su svariati conflitti umani. Lo dice molto bene il cardinale Giovanni Battista Re, già Decano del Collegio Cardinalizio e tra i più eminenti porporati nella Curia in Vaticano: intervistato da “Avvenire” il celebrante dei recenti funerali di Papa Francesco sottolinea come sia fondamentale l’invito alla preghiera costante.

CROZZA vs LEONE XIV/ Il guitto che dileggia i cattolici dimentica la lezione dei parrocchiani di Gaza

In un momento considerato cruciale per le sorti della storia e dell’umanità, con il mondo sull’orlo di un abisso continuo, serve «andare a bussare al cuore di Dio» affinché possa intervenire per infondere ragionevolezza e pace nei cuori di chi è alla guida delle nazioni. Per il Card. Re, l’invito alla recita del Rosario anche per il mese di ottobre 2025 è un modo unico per rendere la Chiesa ancora più disposta a promuovere «iniziative di pace», il tutto mediante il ricorso alla Madonna del Rosario. È Lei, dall’altro della sua bontà e amorevolezza, a poter prendere “per mano” il Signore affinché davvero «possa porre fine alle guerre, restaurando la pace mondiale».

Papa Leone XIV: “passi avanti di pace, liberare gli ostaggi/ “Preoccupa antisemitismo e le sofferenze a Gaza”

IL CARDINALE RE E IL PONTIFICATO DI PAPA LEONE XIV: “IL ROSARIO NON È MONOTONO, È UN SUPPLICARE CON MARIA”

Nella Santa Messa “Pro Eligendo” prima del Conclave 2025, il cardinale Re aveva “chiesto” un Papa che risvegliasse le coscienze, rafforzando le energie morali davanti ad un mondo sempre più dimentico di Dio: dopo ormai 6 mesi da quella storica elezione del primo Pontefice americano della storia della Chiesa, il “bilancio” sul Pontificato di Prevost è molto più che positivo, definendo il Pontefice «giusto per questo nostro tempo, benevolo ma anche forte, di polso». Un mondo come quello di oggi che “chiede” un dialogo costante, Papa Leone XIV è la figura giusta per provare a «risvegliare le energie pacifiche e buone che vi sono nella società».

Santa Messa Rai 1 oggi di Papa Leone XIV/ Diretta video Giubileo Missionari e Migranti: segue Angelus di pace

Con l’intercessione alla Madonna è possibile pregare per la vera pace di Cristo, quella che instancabilmente Papa Leone XIV indica come l’unica strada per uscire dalla violenza di una potenziale terza guerra mondiale: il cardinale Re ringrazia così il Santo Padre per la continua prova di testimonianza di fede, smentendo le critiche di chi ritiene la preghiera del Rosario un atto “monotono” e senza alcun fine. Quello di pregare la Madonna tramite le intenzioni del Papa e della Chiesa è un costante «supplicare con Maria» per far breccia nel cuore di Dio, unico vero “attore” della storia con la sua ispirazione dello Spirito sul cuore degli uomini.