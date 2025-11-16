Le radici cristiane "dimenticate" dall'Europa sempre più materialista e asfittica: la denuncia del cardinale Baldo Reina e la speranza di una vera pace

LE RADICI CRISTIANE NON SONO UNA “BANDIERA” DI PARTE MA UN’EVIDENZA DA GUARDARE

Dalla giornata mondiale dei poveri al nodo del disarmo, fino alla centralità della pace in una Ue che pare sempre più staccata dalle proprie radici cristiane e incapace di trovare al proprio interno un vero e proprio argine alla crisi sociale e culturale in Europa. Intervistato da “La Stampa” il cardinale vicario di Roma Baldo Reina sottolinea come nei vari teatri di guerra aperti oggi – dall’Ucraina a Gaza fino alle terribili persecuzioni cristiane in Africa – si continua a pregare «per la speranza di un incontro e dialogo nel pieno rispetto di ogni vita umana».

Papa Leone XIV: “Stati ascoltino il grido dei poveri!”/ “Cristiani perseguitati sono testimoni di speranza”

Come ha del resto brillantemente osservato Papa Leone XIV nella recente preghiera al Colosseo, non può esistere alcuna “guerra santa” in quanto solo la pace può essere santa: il tema delle radici cristiane in tal senso non è dunque qualcosa da riservare ad una battaglia di parte tra opposte tifoserie, come se esistesse uno scontro tra “laicisti” e “filo-cristiani”. Come spiega ancora il cardinal Reina, la storia è fatta di evidenze e una di queste è che l’Europa ha potuto sperimentare e sviluppare i propri valori identitarie attorno al cristianesimo.

Risultati 29ª Giornata Nazionale Colletta Alimentare/ Raccolte 8300 tonnellate, Zuppi “una risposta concreta”

Poi con l’illuminismo si è preferito accantonare pian piano il piano di riferimento e così dalla fede trascendente si è preferito dare risalto a tecnologia e scienza: «le radici cristiane dell’Europa sono state messe da parte, è venuto meno il riferimento all’assoluto e alla metafisica», con la cultura continentale che si è così appiattita lentamente «su un materialismo asfittico che ha tolto qualsiasi orizzonte di sviluppo».

PER IL CARDINALE BALDO REINA IL “CONCETTO” DI PACE È DIRETTA CONSEGUENZA DELLA CULTURA CRISTIANA

In tal senso, l’Europa per provare a tornare un’entità internazionale che “incide” necessita di ribadire e riprendere quelle radici cristiane fino ad oggi accantonate: quei “semi del Vangelo” sono ancora presenti, magari nessuno se ne accorge ma possono ancora «dare frutti». La Chiesa cattolica, per citare un esempio sommo e urgente al tempo di oggi, ha da sempre sostenuto la pace in quanto non solo “assenza di guerra” ma proprio come valore che va ben oltre.

Santa Messa Rai 1 oggi, 16 novembre 2025/ Diretta video streaming: Papa Leone XIV per il Giubileo dei Poveri

Rispetto della vita umana, dignità della persona, giustizia e vera fraternità: come spiega ancora a “La Stampa” il cardinale vicario di Roma, tali valori si possono ancora affermare nel concetto di pace in Europa nella misura però in cui vengono inseriti in una cultura che «li nutre e li sostiene». Senza però quel piano di riferimento cristiano, ecco che tutto si sbriciola e si appiattisce, perdendo le radici e non riuscendo soprattutto a ritrovare il più pieno concetto di pace.

Serve oggi più che mai, come Chiesa in mezzo a questa Europa, andare al cuore della questione: «È la visione sulla persona e quanto la fede possa aiutare il vero nodo di tutto», conclude il Card. Baldo Reina invocando lo slancio missionario proposto da Papa Leone XIV, tutt’altro che lastricato da intenti “etici” o “buonisti”, ma concreto nel voler «ripartire da Cristo con un cuore nuovo per non lasciarsi rubare la gioia della fede».