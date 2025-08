L'omelia del cardinale Sarah per i 400 anni delle apparizioni di Sant'Anna d'Auray: “la fede non è fare buone azioni ma adorare il Dio che ci salva”

COME PUÒ SALVARSI LA FEDE IN OCCIDENTE SEGUENDO IL VANGELO (E IL PAPA)

Nei giorni del grande Giubileo dei Giovani a Roma, con Papa Leone XIV che ha insistito più volte nell’indicare nell’incontro con Gesù Cristo come unica speranza per il mondo, dalla Francia arriva un perentorio atto di fede che “sfida” l’Occidente dei “buoni sentimenti” e punta dritto alla radice della cristianità. È il cardinale Robert Sarah, inviato speciale del Santo Padre per le celebrazioni dei 400 anni dalle apparizioni di Sant’Anna d’Auray nella Bretagna francese, a celebrare l’anniversario davanti a 30mila fedeli giunti da ogni parte d’Europa.

Papa Leone XIV al Giubileo Giovani 2025: “aspirate a cose grandi”/ “Incontro con Gesù unica speranza di pace”

E nel farlo, il porporato 80enne (appena celebrati un mese fa, ndr) ha sottolineato come la Chiesa di Cristo non sia una sorta di “ong” che si presta a buone azioni umanitarie, ma sia la realtà storica per annunciare al mondo la salvezza in Cristo: «Dio viene prima di tutto, la gloria di Dio ci precede e non ci appartiene», questo “racconta” l’apparizione di Sant’Anna al contadino Yvon Nicolazic, e questo il Card. Sarah rivolge all’intera cristianità.

SANTA MESSA PAPA LEONE XIV DIRETTA VIDEO GIUBILEO GIOVANI/ “Gesù speranza: come Acutis aspirate alla santità”

Troppo spesso in Occidente, considera il prelato guineano, la religione e la fede vengono presentate come una mera “attività” al servizio dell’uomo: in questo senso, proprio come una ong, la Chiesa diviene un semplice centro direzionale di azioni umanitarie, atti di beneficienza, promozione della fraternità e della pace nel mondo, financo all’accoglienza di migranti e bisognosi.

Tutte azioni e motivi nobili, ma che rischiano di dimenticare l’origine della fede che è invece una spiritualità tutt’altro che “determinata” dal solo sviluppo personale e umano: la fede non è un “sollievo” per l’uomo, ma è l’indicazione della verità, dell’unica verità. Per il Card, Sarah – come si legge nell’ampia omelia messa a disposizione da Aleteia.fr – la visione della religione come “buonista” è falsa: nel deserto, la prima tentazione per Cristo è proprio l’azione umanitaria e l’assistenza al cibo.

San Pietro di Anagni, 3 agosto 2025/ Oggi, si celebra il vescovo che ricostruì la cattedrale

L’OMELIA DEL CARDINALE SARAH PER I 400 ANNI DELLE APPARIZIONI SANT’ANNA: “DIO È VITA MA LA FRANCIA PROMUOVE LEGGI SULLA MORTE”

Per salvare l’umanità, spiega il Card. Sarah durante i festeggiamenti per i 400 anni dalle apparizioni di Sant’Anna in Bretagna, serve superare la credenza che la piena pace si avrebbe quando il mondo fosse sazio, ricco e prospero. Non è così che l’umanità sarebbe redenta, anzi: «è proprio nei Paesi ricchi dove c’è l’abbondanza che l’uomo si autodistrugge».

Il cardinale Robert Sarah parla alla Francia ma in realtà all’intero Occidente, un tempo “costruito” sui valori cristiani e ora sempre più dimentico delle origini reali del pensiero e cultura moderni: «quando ci si dimentica di Dio e si pensa solo alla ricchezza» si sbaglia e non si trova la redenzione. Ciò che invece salva davvero il mondo è il pane di Dio: «bisogna nutrire l’uomo con il pane di Dio, ovvero Cristo stesso».

Secondo quanto ribadito più volte dal cardinale discepolo del carisma di Benedetto XVI, è solo nell’inginocchiarsi dell’uomo davanti a Dio per «servirlo e adorarlo che il mondo potrà salvarsi».La creazione di Dio è per poter riconoscere la sua bontà e origine di tutto: «è inginocchiandoci davanti a Dio che l’uomo scopre la vera grandezza e nobiltà», solo in questa dinamica si riscopre la vera dignità dell’essere uomo, in quanto figlio e fratello.

Se non si adora Dio si finisce con l’adorare sé stessi, portando alla distruzione della civiltà: per questo l’invito, e spassionato appello, ai governanti francesi è di non profanare la Francia con «leggi barbare e disumane che promuovono la morte» (l’eutanasia e l’aborto, ndr), mentre Dio vuole solo la vita.

Le chiese, conclude il cardinale Sarah, non sono luoghi di spettacolo, di concerti o attività culturali: la chiesa è la casa di Dio e non appartiene agli uomini, così come la liturgia ha come vero fine la gloria di Dio, e non il ripetersi di una tradizione fine a sé stessa. Il male che si diffonde nel mondo è incomprensibile e misterioso, ma il cristiano sa per fede che è la fiducia in Dio «è più forte dell’assurdità del male».