Card. Zen arrestato a Hong Kong/ Persecuzione regime Cina: “colluso con Paesi esteri”

HONG KONG ARRESTA CARDINAL ZEN: LA PERSECUZIONE DEL REGIME

Il Cardinal Zen spesso ci scherzava: «mi sembra strano che non mi abbiano ancora arrestato». E così è successo: il portale “AsiaNews” riporta delle notizie in arrivo da Hong Kong, con l’arresto del 90enne arcivescovo emerito della città ex colonia Uk, card. Joseph Zen Ze-kiun.

GEO-FINANZA/ Materie prime, crypto e guerra: le chiavi per il nuovo ordine mondiale

Diversi media in Hong Kong riportano del fermo legato alla gestione del Fondo 612 – organizzazione benefica che ha assistito migliaia di manifestanti pro-democrazia nelle proteste del 2019 contro la “mano” della Cina su Hong Kong – tra l’altro chiuso nell’ottobre scorso. Da quanto apprende “AsiaNews”, l’indagine delle Forze dell’ordine si concentra sull’eventuale “collusione” del Fondo 612 con forze straniere. Tradotto in parole semplici, il Cardinal Zen è accusato di aver violato la legge sulla sicurezza nazionale imposta dalla Cina nell’estate 2020, con la quale la città-stato è divenuta a tutti gli effetti un “satellite” del regime comunista cinese. Lo scorso gennaio, il Cardinale cattolico è entrato ancora più nel mirino del regime di Xi Jinping: la stampa pro-Cina ha pubblicato diversi articoli in cui Zen veniva accusato di aver incitato gli studenti alla rivolta nel 2019 e in generale di “cospirare” contro il Governo.

BIDEN vs PUTIN/ La "tattica" Usa per confondere gli obiettivi e arrivare alla guerra

CARDINAL ZEN ARRESTATO A HONG KONG: LA TESTIMONIANZA DI PADRE CERVELLERA

«Cardinal Zen è nel mirino da tempo della Cina e di Hong Kong dopo l’instaurazione della legge sulla sicurezza», lo ha detto Padre Bernardo Cervellera, fondatore di “AsiaNews” e intervenuto con la sua testimonianza questo pomeriggio a RaiNews24.

«Il Cardinal Zen è uno dei sostenitori del mondo democratico a ricordo dei morti di Tienanmen, ha insegnato anche in Cina, ma da quando è diventato cardinale di Hong Kong è stato visto subito come minaccia al regime filo-cinese», continua Padre Cervellera ricordando la figura molto nota a Hong Kong e in Cina del vescovo emerito 90enne. Il Cardinale è accusato di essere colluso con forze straniere, anche se sembra l’ennesima “scusa” della propaganda di regime che nella persecuzione della libertà religiosa, in particolare contro i cristiani, purtroppo da decenni fa della Cina uno dei luoghi meno liberi al mondo. «Egli ha condannato la rimozione delle croci dall’esterno delle chiese in Cina e ha celebrato negli anni messe in ricordo dei martiri di Tiananmen a Pechino: i giovani massacrati dalle autorità il 4 giugno del 1989 per aver chiesto libertà e democrazia», spiega ancora “AsiaNews”. Non solo, il Cardinal Zen si è sempre detto contrario all’accordo tra Vaticano e Regime comunista sulla “nomina” dei vescovi.

SCENARI/ "Stop a unilateralismo ed egemonia": Xi contro Biden nel Pacifico

© RIPRODUZIONE RISERVATA