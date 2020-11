Cardarelli, video choc uomo morto in bagno/ “Altri 4 morti Covid in pronto soccorso”

Il video choc registrato all’ospedale di Cardarelli con un paziente trovato morto in un bagno ha fatto il giro del web ed ha sconvolto l’opinione pubblica. «Sono immagini che sono state girate da un altro paziente del reparto e che ha poi pubblicato sui social network. Le autorità sanitarie hanno avviato un’indagine interna, stanno accertando le cause del decesso. L’autopsia è in programma nelle prossime ore», ha spiegato l’inviato di Storie Italiane nel corso della diretta di oggi, giovedì 12 novembre 2020. Il Mattino riporta un altro particolare: spuntano altri quattro morti di Covid nel pronto soccorso dell’ospedale napoletano e altrettante persone sono decedute nella notte tra martedì e mercoledì all’ospedale San Leonardo di Castellammare.

VIDEO CHOC CARDARELLI, É EMERGENZA A NAPOLI

Il dramma del Cardarelli di Napoli ha sconvolto tutti ed emergono i primi dettagli sulla vittima: l’uomo era ricoverato nell’area sospetti del pronto soccorso con probabile infezione da coronavirus. L’uomo, sui 60 anni, era stato sottoposto al tampone rapido ed a quello tradizionale, era in attesa della Tac. La situazione a Napoli è delicata, in particolare all’ospedale Cardarelli come testimoniato anche dai medici. «I posti in terapia intensiva non ci sono, siamo allo stremo», il messaggio di una anestesista in un lungo post pubblicato sui social network: «Non sappiamo dove mettere i malati che intubiamo. Passiamo notti in bianco ricevendo risposte di zero posti sul territorio. Li appoggiamo esternamente finché non finiranno le fonti di ossigeno rimaste o finché non morirà qualcuno che libererà una postazione».

Il video choc condiviso dal giornalista Gianluigi Nuzzi su Instagram. Attenzione, le immagini potrebbero urtare la vostra sensibilità.



