Cardi B commenta Lulù Selassié “star dello show”/ GF Vip, il rap sexy della Princess…

Nella serata di ieri, mentre milioni di italiani erano sintonizzati sulla finale del Festival di Sanremo 2022, nella Casa del Grande Fratello Vip si faceva grande festa all’insegna del Rock Star Party. Lulù Selassié ha deciso per l’occasione di calarsi nei panni della grande Cardi B la celebre rapper 29enne della quale ha voluto imitare non solo nel trucco e nell’outfit ma anche nelle movenze. La giovane fidanzata di Manuel Bortuzzo si è esibita e si è scatenata intonando alcuni versi contenuti in Clout.

La sua esibizione non è passata affatto inosservata sui social ed infatti su Twitter una fan americana ha ricondiviso il video dell’esibizione di Lulù sul suo profilo commentando: “Non questa ragazza del Grande Fratello italiano che rappa il verso di Cardi B in Clout, potrei adorarla”. A notarlo è stata la stessa Cardi B che dopo aver visionato il video in questione ha deciso di ricondividerlo sul suo account Twitter ufficiale seguito da milioni di utenti e commentando: “Lei è chiaramente la star dello show”.

Cardi B commenta Lulù Selassié su Twitter

Il sabato sera nella Casa del Grande Fratello Vip ha certamente contribuito a far notare Lulù Selassié anche all’estero fino ad arrivare addirittura alla grande star del calibro di Cardi B. Ovviamente il tutto è avvenuto all’insaputa della Vippona ed ora sono in tanti coloro che in queste si stanno domandando se per caso Alfonso Signorini deciderà di mettere la giovane principessa etiope al corrente del commento della rapper nella prossima puntata del reality di Canale 5 che torna dopo la pausa sanremese.

Indubbiamente la sua performance sembra aver conquistato proprio tutti e ancor prima del video condiviso da Cardi B, era stato il fidanzato Manuel Bortuzzo ad esprimere un suo parere sul look della giovane: “E stasera si guarda… Sanremo che è meglio!!Scherzo Lulú sei spaziale!”. Intanto la condivisione del video della rapper ha fatto sorridere il web che ha immaginato la reazione sorpresa di Lulù quando lo verrà a sapere.

Lmaaaaaooooooo she’s the Star of the show clearly https://t.co/vjLZHTtj4S — Cardi B (@iamcardib) February 5, 2022





