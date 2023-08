Cardi B denunciata per aggressione dopo il lancio del microfono/ Ecco cosa è successo

La pop star ha fatto un gesto impulsivo che le potrebbe costare molto in termini legali; come riporta TMZ sembra che le

telecamere abbiano ripreso la dinamica dell’aggressione sulla donna, colpita per il rimbalzo del microfono.

“La vittima ha detto alla polizia di essere stata colpita da un oggetto – il microfono – lanciato dal palco. Naturalmente, l’intero incidente è stato ben documentato dalle telecamere e dalle registrazioni dei fan durante lo spettacolo di Cardi” si legge sul portale. E ancora: “Come abbiamo riportato, una persona tra la folla ha lanciato una specie di bevanda sulla cantante mentre si esibiva e la rapper si è infuriata, lanciando subito il microfono per rappresaglia.”

JUST IN: Cardi B may face battery charges for throwing a mic at a woman that threw a drink at her on stage 😳 pic.twitter.com/R5vUkpOjmZ

— Daily Loud (@DailyLoud) July 31, 2023