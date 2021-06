Cardi B è incinta/ Secondo figlio in arrivo dal marito Offset dopo la crisi

Grande sorpresa per tutti i fan di Cardi B che oggi scoprono che la rapper, 28 anni, aspetta il secondo figlio da Offset. Un annuncio che ha voluto dare al mondo attraverso il suo profilo Instagram, postando uno scatto in cui, bellissima e fiera, mostra il pancione coperta solo da uno strato di colore bianco. Una foto accompagnata da una didascalia semplicissima, un ‘2’, che serve ad indicare l’arrivo del secondo figlio. Tuttavia la rivelazione della seconda gravidanza è arrivata domenica notte, quando Cardi B ha mostrato il pancione ai BET Awards 2021 e qui si è esibita col marito e il suo gruppo, i Migos. In quell’occasione, come riporta Fanpage, la conduttrice Taraji P. Henson ha commentato “Cardi B e Offset ci portano letteralmente la vita”. A poco dall’esibizione col pancione, Carbi B ha dunque postato lo scatto, ufficializzando al mondo la sua seconda gravidanza.

Massimo Boldi/ “La morte di mio padre e di mia moglie mi hanno segnato, il covid...”

Cardi B e Offset, secondo figlio dopo la separazione

Una bella notizia che arriva un po’ a sorpresa se si considera il rapporto tra Cardi B e Offset, non sempre idilliaco. Belcalis Marlenis Almánzar e Kiari Kendrell Cephus, questi i veri nomi dei due artisti, nel 2017 sono convolati a nozze in gran segreto. Poco dopo è arrivata la loro prima figlia, Kulture Kulture Kiari Cephus. Passati sei mesi sono arrivati i primi problemi: Cardi ha annunciato la separazione da Offset e, secondo i rumor, a causa di alcuni suoi tradimenti. Così, nel settembre 2020, la rapper aveva presentato le carte del divorzio, eppure qualche mese dopo sono invece tornati insieme. Da allora non ci sono stati altri cenni di crisi e lo dimostra l’arrivo del secondo figlio. Va detto che è il secondo per Cardi B; Offset, invece, ha anche altri tre bambini avuti da precedenti relazioni.

Dodi Battaglia/ "Come padre sono cambiato, morte Stefano D'Orazio mi ha spiazzato…"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cardi B (@iamcardib)

LEGGI ANCHE:

Zorzi e Tommaso Stanzani in Puglia, insulto omofobo "Finocch*"/ "Problema suo!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA