TRA LE PRIME NOMINE DI PAPA LEONE XIV IL CARD. REINA SOSTITUISCE PAGLIA ALLA GUIDA DELL’ISTITUTO SAN GIOVANNI PAOLO II

Lo abbiamo imparato a conoscere soprattutto negli ultimi mesi, ma il cardinale Baldassarre Reina è una delle figure più importanti e rispettato della cura in Vaticano: da oggi, per nomina diretta di Papa Leone XIV, il Vicario Generale per la Diocesi di Roma (dopo la rimozione del card. De Donatis un anno fa) e Arciprete della Basilica di San Giovanni in Laterano è divenuto il nuovo gran cancelliere dell’Istituto “Giovanni Paolo II” per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia.

Superando l’anomalia che di norma vedeva in Vaticano il Vicario del Vescovo avere il ruolo di direzione dell’istituto teologico pontificio – avviata nel 2016 con la nomina di mons. Vincenzo Paglia voluta da Papa Francesco – il nuovo corso del Santo Padre Prevost porta Reina nel delicato doppio ruolo di cancelliere per l’Istituto e per la Pontificia Università Lateranense. L’annuncio è stato dato dal bollettino della Santa Sede l’indomani della Santa Messa di inizio Pontificato di Leone XIV, con la sostituzione che ufficialmente è dovuta al raggiungimento del limite di età di 80 anni di Mons. Paglia.

Sebbene nel 2017 l’Istituto è stato modificato da papa Bergoglio con la creazione del nuovo Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II (“erede” del precedente “Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per Studi su Matrimonio e Famiglia”, nato nel 1982 per volontà di Papa Wojtyla), il fuoco degli studi e dell’eredità religiosa dell’organo interno alla Santa Sede resta il medesimo: nominato direttamente dal Papa, l’istituto teologico promuove l’identità ecclesiale in unità alla ricerca scientifica, vigilando nello specifico sulla fedeltà alla dottrina della Chiesa per l’educazione cattolica a livello accademico.

IL NUOVO GRAN CANCELLIERE E L’IMPORTANZA DELLA CULTURA DELLA VITA

Con la “rimozione” di mons. Paglia, Papa Leone XIV porta alla guida dell’istituto teologico uno stimato cardinale come Baldassarre Reina, già arciprete in Laterano e noto di recente per aver celebrato la Via Crucis prima di Pasqua in Colosseo, oltre alla Santa Messa in suffragio di Papa Francesco pochi giorni dopo la sua nascita al cielo. 8 sedi sparse in 4 continenti, con ovviamente la sede centrale nella Capitale, l’Istituto Teologico dedicato a San Giovanni Paolo II si occupa di formazione, testimonianze e rete di scambi a livello mondiale sui vari movimenti familiari.

La cultura della vita, contro ogni tipo di scarto e verso la centralità del matrimonio fondato su uomo e donna, come ha di recente ribadito lo stesso Papa Leone XIV scatenando le ire degli ambienti più “liberal” e progressisti, dentro e soprattutto fuori la Chiesa: al posto di Paglia, il nuovo responsabile e gran cancelliere è il cardinale originario dell’Arcidiocesi Metropolitana di Agrigento.

Già rettore di seminari e altri studi teologici, il Card. Reina è stato creato porporato nell’ultimo Concistoro di Papa Francesco nel dicembre 2024, poche settimane dopo la nomina ad Arciprete della Basilica Papale di San Giovanni in Laterano. Sebbene sia una scelta “onorifica”, la decisione di Papa Leone XIV di affidare al cardinale Reina la guida dell’Istituto rappresenta una modalità diretta di approfondire un diretto rapporto tra dottrina e studi teologici, come del resto ribadito anche nei primi discorsi e udienze tenute dal Santo Padre dopo l’elezione in Conclave