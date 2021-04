Cardinale Bassetti/ “Covid? Ho avuto paura di morire, Gesù m’ha concesso altro tempo”

Anche la Pasqua del 2021 sarà diversa dal solito, esattamente come un anno fa. Intervenuto a Oggi è un altro giorno, il cardinale Bassetti ha fatto suo il messaggio del Papa: «Questa Pasqua è molto diversa da quella precedente, il Papa ha trovato l’espressione giusta: provati e fiaccati. L’anno scorso chi di noi avrebbe pensato che dopo un anno saremmo stati ancora nelle stesse condizioni? Anche io su di me, che ho avuto il Covid, sento questa minore forza psichica rispetto a prima, per non dire delle energie».

Andrea Crisanti/ "Riapertura delle scuole comporta un rischio non quantificabile"

Il cardinale Bassetti ha lottato contro il Covid e, nonostante le difficoltà, ha avuto la meglio: «Io a un certo momento ero arrivato al punto che pensavo di dover lasciare questa vita: i valori si erano tutti ridotti, come mi hanno insegnato fin da bambino mi raccomandavo l’anima. Poi dicevo a Gesù: “Se mi lasci, avrei tante occasioni per fare un po’ di bene, dammi un pochino di tempo”. Ho chiesto i tempi supplementari della partita, Gesù è stato così buono che me li ha concessi».

Moderna, scienziati Stanford diffondono formula vaccino/ Scoperta da fiale da buttare

CARDINALE BASSETTI A OGGI É UN ALTRO GIORNO

Il cardinale Bassetti ha poi aggiunto: «Il bisogno di comunicare con gli altri, anche quando avevo il mascherone davanti che non sopportavo, vedere delle persone che passavano era come se spezzassero una solitudine tremenda. Lì ho capito che morire senza una persona che ti stringe la mano è una cosa molto dura». E dopo la guarigione dal coronavirus, il religioso è ripartito con uno spirito nuovo: «Ho avuto l’impressione che una nuova vita prendesse possesso di me. Io mi sento lo stesso profondamente, ma mi sento anche un altro: credo che in qualche modo il mio percorso stavo per compierlo, se il Signore ha voluto che io abbia questi tempi supplementari è perché devo ricominciare dall’inizio. Per esempio in queste gravi responsabilità che ho con la Cei ho un entusiasmo nuovo che dipende anche dalla grazia del Signore».

LEGGI ANCHE:

Bollettino vaccini covid oggi 1 aprile/ 10.1 milioni di somministrazioni, immuni 3.1

© RIPRODUZIONE RISERVATA