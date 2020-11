Cardinale Bassetti, “lieve miglioramento”/ L’ultimo bollettino da Perugia fa sperare

Migliorano, anche se leggermente, le condizioni fisiche del cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, la Conferenza episcopale italiana. Poco fa è stato infatti diramato il nuovo bollettino da parte dell’ospedale di Perugia dove lo stesso porporato si trova ricoverato in terapia intensiva causa covid: “Quadro clinico generale in lieve miglioramento – si legge – stabilità dei parametri respiratori e cardiocircolatori. Piano terapeutico invariato – conclude il bollettino di oggi – continua ossigenoterapia”. Piccolo barlume di speranza quindi per Gualtiero Bassetti, che dopo aver attraverso giorni difficili sembra iniziare a rivedere la luce in fondo al tunnel. E chissà che a dare una mano allo stesso presidente della Cei non sia stato anche Papa Francesco, che nella serata di ieri ha telefonato a Monsignor Marco Salvi, vescovo ausiliare di Perugia-Città della Pieve, anch’egli con il covid.

CARDINALE BASSETTI IN LIEVE MIGLIORAMENTO: LA CHIAMATA DI PAPA FRANCESCO

Stando a quanto si legge su Vatican News, il Santo Padre avrebbe incoraggiato Salvi e Bassetti, proferendo le parole “Forza, forza, forza”. “Un po’ prima delle 19.00 ieri, abbiamo ricevuto questa chiamata inaspettata da un numero privato. La persona dall’altro capo del telefono si è presentata come Papa Francesco – ha raccontato monsignor Salvi – mi ha chiesto prima di tutto come stavo perché sapeva che anche io ho contratto il virus e poi mi ha chiesto ulteriori informazioni rispetto al bollettino medico riguardante le condizioni del cardinale Gualtiero Bassetti. Gli ho detto che il cardinale stava reagendo a certe terapie abbastanza positivamente – ha proseguito – anche se i medici non si erano espressi molto perché attendono di consolidare questo progressivo miglioramento, leggero, piccolo ma che comunque aveva un po’ cambiato la sensazione sul decorso della malattia del cardinale”. Quindi il Monsignore ha concluso il suo intervento dicendo: “Ad un certo punto mi ha chiesto di portare al cardinale un messaggio e mi ha detto per ben tre volte: ‘forza, forza, forza!’. Mi ha chiesto di riferirglielo. Nello stesso tempo ha assicurato la sua preghiera e ha ringraziato anche il personale che sta curando il cardinale”.



