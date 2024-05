Cardinale: “I tifosi vogliono vincere sempre, ma è noioso”/ Rossoneri furiosi sui social (15 maggio 2024)

LA PROVOCAZIONE DI CARDINALE SCATENA LA POLEMICA DEI TIFOSI DEL MILAN!

Gerry Cardinale, proprietario del Milan e founder oltre a managing partner di RedBird Capital, ha preso la parola al Qatar Economic Forum di Bloomberg per parlare naturalmente dei rossoneri. Ultimamente la tifoseria del Milan è in protesta per le decisioni societari e sul poco apporto da parte dei vertici del club.

Curiosa la frase utilizzata da Cardinale: “I tifosi ovviamente vogliono vincere sempre. L’ironia nello sport è che se vinci ogni anno rendi la competizione meno interessante”. Questa dichiarazioni è rimbalzata ovunque sui social con i tifosi del Milan che ricordano, in maniera colorita, che lo sport specialmente in Europa è una questione diversa rispetto alla mentalità americana. Cardinale ha comunque corretto il tiro subito dopo spiegando che l’obiettivo rimane sempre vincere il campionato e arrivare il più lontano possibile nella competizione.

TIFOSI FURIOSI PER LE PAROLE DI CARDINALE

Sul discorso del breve e lungo periodo, Cardinale spiega che è necessario trovare l’equilibrio in termine della sostenibilità nel ridurre la volatilità e la variazione della performance. Insomma, ragionamento corretto che sta alla base di ogni progettualità, ma che fa sempre misurata con la necessità rossonera di tornare a vincere.

“Poi è ovvio che vogliamo vincere ogni anno. Sta qui la cosa interessante”. Ripete il patron del Milan, ma sui social è già partita la crociata. D’altronde i tifosi rossoneri ha più riprese hanno chiesto alla società, attraverso striscioni e proteste, la necessità di rivedere un Milan con spirito vincente dopo le umiliazioni nei derby e i titoli che ormai mancano da troppo tempo per una società come quella rossonera.

