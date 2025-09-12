Il cardinale Robert Sarah su Papa Leone XIV: "Sta facendo riemergere la centralità di Cristo". La crisi dell'Occidente senza Dio e la visione della Chiesa

Dal rapporto con papa Leone XIV alla visione della Chiesa, passando per la crisi dell’Occidente, un’analisi della Curia romana e delle questioni attuali e controverse: sono questi alcuni dei temi affrontati dal cardinale Sarah nell’intervista ad Avvenire. Il cardinale guineano, che è considerato una delle figure più rilevanti del cattolicesimo africano, ha espresso grande fiducia nel pontificato di Prevost, che giudica centrato su Cristo e attento alla Tradizione, in continuità con il Concilio Vaticano II.

«Leone XIV sta facendo riemergere l’irrinunciabile centralità di Cristo», una consapevolezza evangelica che nulla si può senza di Lui, né per la Chiesa né per la pace, figurarsi per la propria anima. Per il porporato, il nuovo papa ha «un’intelligente attenzione al mondo, in spirito di ascolto e di dialogo, sempre con un’avveduta considerazione della Tradizione», che è il «motore della storia», in generale e nello specifico della Chiesa.

Il prefetto emerito del Culto divino ha anche ridimensionato le polemiche sulla mozzetta papale, segno giuridico e simbolico, che non reputa motivo di scandalo: «Forse il clamore è stato dettato dal fatto che papa Francesco non l’aveva indossata il giorno dell’elezione. Ma non mi sembra un valido motivo per una tale meraviglia».

LA CHIESA SECONDO IL CARDINALE SARAH

Per quanto riguarda la visione della Chiesa, il cardinale Robert Sarah ad Avvenire ha criticato due approcci opposti: chi vuole cancellare la Tradizione in nome di un’apertura totale al mondo e chi la congela in un passato immobile; quindi ha invitato a recuperare la comunione come fondamento, con la sinodalità come strumento e non come fine.

In merito alla crisi occidentale, il cardinale – che è stato indicato durante l’ultimo conclave come uno dei candidati alla successione di Francesco – ha evidenziato che l’Occidente ha smarrito il senso del trascendente, sostituendo Dio con successo, potere e possesso, nella convinzione che si possa fare a meno di Dio, se non addirittura sostituirlo con se stesso.

«Dio è diventato un estraneo nella nostra vita e il suo posto è stato occupato da idoli di ogni genere. L’uomo contemporaneo sembra addirittura aver rinunciato a cercare un senso alla propria esistenza», ha aggiunto il cardinale Sarah.

OCCIDENTE SENZA DIO, LE ORIGINI DELLA CRISI

Invece, bisogna tornare a Dio, che è certezza, non idea. Pur ritenendo che papa Leone XIV possa ricucire le divisioni recenti all’interno della Chiesa, ha ricordato che la Curia è uno strumento stabile al servizio della missione, mentre i pontefici passano. Infatti, il Santo Padre è «un umile servitore» di Cristo.

In merito al ruolo che l’Africa può avere anche per la Chiesa, il cardinale Sarah si è definito testimone più che ponte, denunciando che il Nord del mondo è «sazio e disperato», mentre il Sud è ricco di fede ma frenato da interessi esterni. A tal riguardo, la Chiesa africana può offrire «freschezza di fede» e «genuinità» che possono mancare spesso all’Occidente.

Per quanto riguarda la sinodalità, ritiene che sia una dimensione da approfondire e chiarire; invece, sull’uso del Messale del ’62, il cardinale Sarah ritiene che la varietà dei riti sia una ricchezza per il mondo cattolico. Infine, non sono mancati i ricordi personali, come quelli dei momenti più significativi: dalla famiglia cristiana alla vocazione, passando per l’ordinazione sacerdotale, l’inizio della sua storia d’amore definitiva con Cristo.