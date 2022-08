Cardini: “Templari, chi erano davvero”/ “Modello etico di guerra. Pace oggi è finta”

IL MISTERO (SERIO) DEI TEMPLARI: PARLA FRANCO CARDINI

Franco Cardini non si lascia certo “coinvolgere” nella lettura della storia e della cultura da “esoterismi” vari e “misteri spiccioli”: e così in merito al fascino irresistibile per il “mistero dei Templari” la sua visione sull’ordine cavalleresco del Medioevo risulta una delle più lucide e al contempo acute sul fenomeno che ancora oggi affascina storici, sceneggiatori e pubblico di vasta portata. Si rinnova dopo il successo della prima edizione il “Festival Internazionale dei Templari” ad Alessandria, dal 25 al 28 agosto 2022 grazie all’idea e alla direzione della storica e saggista Simonetta Cerrini e DA Gian Piero Alloisio, cantautore e drammaturgo: tra gli ospiti proprio Franco Cardini, storico e romanziere. Nell’intervista a “La Stampa” alla vigilia della seconda edizione, è lo stesso medievalista a disegnare un ritratto fedele alla storiografia di cosa fossero davvero i Templari.

Vittoria Ronchey è morta/ Marx, la filosofia e il ’68: addio alla moglie di Alberto

«Erano una libera confraternita di cavalieri di modesta condizione economica sorta dopo la conquista cristiano-europea di Gerusalemme nel 1099», rileva Cardini andando alle origini del “mito” dei Templari. Nati per proteggere i pellegrini sulla strada dal porto di Giaffa alla Città Santa: grazie però all’amicizia tra il celebre capo Hugues de Payns e San Bernardo di Chiaravalle divenne nel XII secolo una vera e propria Militia, «ovvero un ordine religioso militare perché autorizzate ad avere dei fratelli cavalieri o scudieri». Cardini rileva come per molti osservatori, poco attenti, l’Ordine sembrò nato su un’empia base che mischiava guerre e preghiera: non furono empi e nel tempo si sono anche tramutati da guerrieri ad abili banchieri, tanto da attrarre secondo la perfetta visione della Disney le simpatie del miliardario immaginario Paperon de’ Paperoni.

LETTURE/ La nostra domanda, il bello di una ferita non rimarginabile

CARDINI: “DA PAPERONE ALLA GUERRA. IL MODELLO ETICO DEI TEMPLARI”

Cardini spiega come proprio la “visione” di Paperone cela una verità storica ben più profonda: «è proprio la ricchezza a rendere i Templari invisi», spiega ancora a “La Stampa” approfondendo l’evoluzione dell’Ordine. Furono sciolti quando il re di Francia Filippo Il Bello li accusò di eresia, mentre Papa Clemente V non li condannò mai definitivamente, salvo non opporsi alla morte dell’ultimo Gran Maestro, arso sul rogo a Parigi. Parlare però di Templari spesso nella storia è equivalso a parlare di una sorta di “mito pop” con tante imprecisioni e ben poche connessioni alla verità storica. Franco Cardini ricorda Umberto Eco quando in “Il pendolo di Foucault” si prendeva gioco dei “fan dei Templari”: eretici? Esoterici? Coloro che scoprirono il Sacro Tesoro del Tempio e custodi del Santo Graal? Oppure pii cavalieri assassinati ingiustamente dal Regno di Francia con la “maledizione” che si abbatte sulla corona fino alla decapitazione di Luigi XVI?

UOMINI NONOSTANTE TUTTO/ Come la vita umiliata ha sconfitto i lager di Stalin

Secondo Cardini gli storiografi seri – e non «imbecilli» che usano il mito del Tempio come attività ludica e spunto per racconti “fantastorici” – hanno provato a ricostruire la complessa vicenda storica di un Ordine che ha avuto al suo interno elementi virtuosi e altri meno. L’occasione dei Templari è utile per Cardini per ribadire le differenze importanti sulla concezione stessa di guerra dal Medio Evo al ‘700 fino ai giorni nostri: «la guerra è senza dubbio una cosa sporca e crudele», risponde il medievalista invitato al Festival a parlare dei Templari, «nei secoli però molte civiltà hanno costruito modelli etici ed eroici di comportamento nell’esercizio di armi che ne hanno valorizzatorice i pregi, come il soccorso alle vittime, il rispetto degli inermi e del nemico vinto e prigionieri, nonché sublimazione e santificazione dell’impegno guerriero in quanto disposizione al sacrificio in nome di alti ideali». Il parallelo con oggi è presto che servito: «le società pensano oggi di essere pacifiste, ma non scommettere sul pacifismo effettivo di un mondo in cui l’industria più principale è quella della produzione delle armi». Lode particolare quando Cardini tratteggia il “Templare” forse più influente della storia (pur senza esserlo nominalmente), ovvero San Francesco: «aveva una cultura cortese-trobadorica, conosceva qualche romanzo cavalleresco e sognava un avvenire come cavaliere». Ma ben presto il Santo Poverello scoprì che la sua via alla Cavalleria – conclude Cardini – «consisteva nel seguire eroicamente il Cristo povero e nudo. In ciò fu Miles Christi, soldato di Cristo, come i Templari».











© RIPRODUZIONE RISERVATA