Cardiologo si spaccia per ginecologo: arrestato/ Catanzaro: violenze su 63 pazienti

Un medico cardiologo dell’ospedale di Soverato (Catanzaro) si è spacciato per ginecologo per alcuni anni e nelle scorse ore è stato arrestato dai carabinieri. Le forze dell’ordine lo accusano di avere praticato violenza, dal 2017 sino ad oggi, nei confronti di almeno 63 donne, fra le quali figurerebbe anche una ragazza minorenne. L’agenzia di stampa nazionale ANSA scrive che l’uomo avrebbe ricevuto le vittime nel suo studio privato e si sarebbe appunto presentato ai loro occhi come ginecologo, nonostante non avesse mai conseguito questa specifica specializzazione.

Il dottore, stando a quanto si legge all’interno di una comunicazione diffusa dalla Procura della Repubblica di Catanzaro, attuava direttamente le violenze sessuali o induceva le vittime a compiere atti sessuali, peraltro mentre lui riprendeva il tutto a loro insaputa. “L’arresto del falso ginecologo – scrive l’ANSA – è stato fatto dai carabinieri in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Catanzaro su richiesta della Procura della Repubblica. Al medico cardiologo vengono contestati i reati di violenza sessuale, pornografia minorile, interferenze illecite nella vita privata e truffa”.

CARDIOLOGO SI SPACCIA PER GINECOLOGO: VITTIME IDENTIFICATE GRAZIE ALLE IMMAGINI RIPRESE DALLA TELECAMERA DELLO STUDIO MEDICO

La vicenda ha fatto rapidamente il giro del web e sta rimbalzando in questi minuti su tutti i quotidiani online d’Italia, considerata la gravità del fatto e, ancora una volta, i gravi abusi che hanno dovuto subire ignare pazienti. Il cardiologo alias finto ginecologo è stato altresì destinatario del sequestro di alcuni smartphone e computer da parte dei militari.

È ancora l’ANSA che “le vittime delle violenze sono state identificate grazie alle immagini riprese dalla telecamera installata nello studio del professionista, ma potrebbero essere di più, perché alcune delle immagini registrate sono poco chiare e non hanno consentito, di conseguenza, di individuare le donne oggetto delle attenzioni illecite del falso ginecologo”.

