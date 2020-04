Carenza di farmaci, in Francia è allarme/ Rischio anche in Italia?

Pubblicità

La carenza di farmaci è un problema in Francia, dettato però da fattori economici più che dall’emergenza Coronavirus, che comunque ha portato tutti a fare una riflessione circa la disponibilità dei farmaci – ad esempio una nota dell’Aifa del 19 marzo aveva sollevato il problema della carenza di farmaci negli ospedali italiani dovuta appunto al fattore contingente della pandemia.

In Francia come detto questo problema ha radici più profonde e ne ha parlato un farmacista francese, che ha inviato alla redazione di FarmaciaVirtuale.it una lettera nella quale spiega il proprio punto di vista su due questioni di particolare attualità per il settore farmaceutico. La prima riguarda la decisione di alcuni titolari di vendere la propria farmacia:

“In Francia siamo numerosi a riflettere sul futuro e a constatare l’impatto sempre più pesante della politica dello sconto praticata dalla grande distribuzione. Mi sembra che i clienti cerchino sempre il prezzo più basso, senza preoccuparsi della consulenza garantita da un professionista. Hanno più fiducia in ciò che leggono online”. Dal 2008 hanno chiuso più di 2000 farmacie e il rischio è quello di ridurle a rivendite di farmaci, magari anche online (il governo francese sta riflettendo sulla possibilità di autorizzare Amazon).

CARENZA DI FARMACI? IN FRANCIA PROBLEMA ECONOMICO

La seconda questione è la carenza di farmaci sul territorio francese. Secondo il farmacista autore della lettera citata, “da molti anni i governi che si sono succeduti nel mio Paese hanno voluto mantenere il prezzo del farmaco molto basso. Ad esempio, per un medicinale che in Europa costa in media 100, in Francia il prezzo imposto ai fabbricanti e alle case farmaceutiche è di circa 60-75″.

Scelta dettata dalla volontà di proteggere le finanze della Sécurité Sociale (il Servizio sanitario francese), ma che di conseguenza rende il mercato francese meno redditizio per molti produttori rispetto ad altri Paesi. Un problema dunque economico: per le case farmaceutiche vendere in Francia è meno redditizio che altrove.

La questione come vedete non è legata al Coronavirus, anche se il maggiore utilizzo dei farmaci dunrante una epidemia può logicamente creare problemi: in Italia era stata segnalata il mese scorso questa criticità negli ospedali, ma non per quanto riguarda le farmacie e dunque la vendita dei farmaci sul territorio. Un altro possibile allarme è quello relativo ai medicinali prodotti fuori dall’Europa, ma al momento non si riscontrano particolari criticità nemmeno sotto questo punto di vista.



