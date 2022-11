Carenza di farmaci in Italia/ Dai salvavita ai pediatrici: i medicinali irreperibili

Federfarma: “Carenza importante di farmaci”

Allarme in Italia per quanto riguarda la carenza di farmaci. La Federfarma Napoli ha avvertito i medici e i cittadini riguardo l’irreperibilità di alcuni farmaci a causa di problemi legati al settore della produzione. Sempre più spesso, infatti, i farmacisti si trovano costretti a respingere le richieste riguardo alcuni medicinali, anche salvavita, che arrivano loro. La Federfarma Napoli ha anche reso nota la lista dei farmaci che da tempo non sono più disponibili nelle farmacie. Si tratta di: Nurofen, Muscoli, Ventolin, Gaviscon, Brufen 600 mg.

Si tratta di medicinali che vanno a curare l’asma, il reflusso gastrico, fino al trattamento della lombosciatalgia e di altre infiammazioni. Riccardo Maria Iorio, presidente di Federfarma Napoli, ha spiegato che i suoi colleghi spesso si trovano a dover rifiutare le richieste dei cittadini, destinando tali prodotti a chi realmente ne ha bisogno. Questo starebbe portando ad un’agitazione crescente da parte dei pazienti. Particolarmente preoccupante è l’assenza di farmaci pediatrici e di alcuni salvavita.

Federfarma all’industria farmaceutica: “Vogliamo spiegazioni”

Federfarma ha così chiesto spiegazioni all’industria farmaceutica per trovare una soluzione a quanto sta accadendo in queste settimane. La crisi, iniziata già questa estate, sta preoccupando i farmacisti visto che la carenza di medicinali si ripercuote sulla salute delle persone. Dover rifiutare le richieste di farmaci da parte di chi ne ha urgente bisogno di assunzione per tenere sotto controllo varie patologie e problematiche, non è affatto semplice. Così l’ente ha allertato anche gli Uffici Regionali competenti.

Il settore del farmaco sta dunque attraversando una crisi come altri settori del mercato. Sicuramente la difficoltà nel reperire materie prime sta mettendo in ginocchio anche questa area: sempre meno aziende dunque riescono a portare avanti la produzione come prima della crisi. L’emergenza dunque è sempre più ampia e adesso è arrivata a colpire anche un settore vitale come quello della medicina e dei farmaci.











