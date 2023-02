Caressa-Bucciantini, scintille a Sky/ Conduttore: “Sono io che ti lascio intervenire”

Un’accesa discussione quella andata in scena domenica sera su Sky Sport in occasione della puntata del Club, noto talk sportivo condotto da Fabio Caressa. Si era conclusa da poco la sfida fra Milan e Atalanta con la vittoria dei rossoneri per due reti a zero, e Marco Bucciantini, scrittore, giornalista e opinionista tv, stava dicendo la sua opinione sul possesso palla e sulla sua rilevanza nelle partite.

Ha fatto notare come le squadre che si trovano nella parte alta della classifica di Serie A possono vantare un possesso palla maggiore rispetto alle altre, ma Fabio Caressa non è apparso d’accordo, e nell’esprimere la sua opinione ha interrotto bruscamente il suo ospite, sottolineando la questione: “Il possesso palla da un punto di vista statistico non significa niente. Buccia, statisticamente il possesso palla è una vecchia cosa…”. Poi ha ribadito il concetto: “Ti spiego io subito perché… quando io passo la palla a lui, di chi è la palla? Mentre il pallone va a lui, di chi è la palla, è mia? No! Quindi, il possesso palla è una cosa che, dal punto di vista statistico non significa niente”.

FABIO CARESSA E BUCCIANTINI, LITE A SKY: “LUI HA TORTO…”

Ma Bucciantini ha replicato: “Allora dimmi te che cosa significa che le squadre che sono in cima alla classifica hanno più possesso palla”, e Caressa a sua volta ha contro-replicato: “Ma sono più forti… per forza che c’hai la palla tra i piedi, no?”.

A quel punto Paolo Di Canio, anch’egli ospite in studio, ha cercato di fare da paciere fra i due, ma non c’è stato verso. Bucciantini ha infatti provato a riprendere il filo del discorso spiegando: “Lui [Caressa, ndr] non ha ragione, ha torto. Voglio finire il mio concetto, io l’ho lasciato intervenire”, e qui Fabio Caressa ha sbottato: “Casomai sono io che lascio intervenire te qui dentro. Abbi pazienza”, con Paolo Di Canio, Beppe Bergomi e Luca Marchegiani che hanno assistito stupiti al diverbio. Di seguito quanto accaduto.

