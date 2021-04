Carey Mulligan, Oscar 2021 miglior attrice in “Una donna promettente”?/ La vendetta delle donne sugli uomini

Dopo l’esordio sul grande schermo nel 2005 con il riadattamento cinematografico di “Orgoglio e Pregiudizio“, la carriera di Carey Mullingan ha preso il volo. L’attrice inglese, classe 1985, è candidata come miglior attrice protagonista gli Oscar 2021 per la sua straordinaria interpretazione nel film “Una donna promettente”. Nella pellicola diretta da Emerald Fennell, la Mulligan interpreta Cassandra “Cassie” Thomas, una giovane donna su cui tutti nutrono grandi aspettative.

La sua vita, però, cambia completamente rotta quando muore la sua migliore amica, vittima di uno stupro. Cassie, apparentemente tranquilla, porta avanti la sua personale vendetta verso gli uomini. “Cassie fa molte cose davvero cattive ma usa armi diverse da quelle degli uomini. E metterli di fronte alla loro meschinità è peggio di un calcio. Il film si rivolge a una cultura aggressiva che abbiamo tollerato tutti”, ha detto l’attrice intervistata da Elle.

Carey Mulligan nel film “Una donna promettente”

Il film “Una donna promettente”, che uscirà in Italia il 29 aprile, è diretto dalla regista Emerald Fennell e prodotto dalla stessa Carey Mulligan e dall’attrice Margot Robbie. Parlando della sceneggiatura, opera della regista, l’attrice ha detto a GQ: “Una bella sceneggiatura ha sempre la precedenza, ma quando è opera di una donna ci faccio più attenzione, perché so quanto quanto è lunga la strada che deve fare per arrivare nelle mani di noi attori”. In una recente intervista la regista Emerald Fennell ha detto: “Volevo intensamente poter scrivere un film sulla vendetta femminile. Con questo progetto volevo presentare una donna ordinaria che si gusta la propria vendetta nei confronti del resto del mondo, senza mai veramente fare ricorso a una pistola o alla violenza. Molto più bizzarra e folle di altre soluzioni più banali”.

