Caricabatterie da 200 W di Xiaomi: rivoluzione della ricarica presto in arrivo

Il caricabatterie da 200 W di Xiaomi sarà presto disponibile per la vendita. Questo significa che ci sarà una potenza di ricarica incredibile per caricare i propri dispositivi in maniera molto rapida.

Grazie alla tecnologia HyperCharge, che è appunto la funzionaltà per la velocità di ricarica rapida, adesso con la potenza di 200 W, sarebbe quindi essere pronto per il lancio sul mercato.

Caricabatterie da 200 W di Xiaomi: rilascio in brevissimo tempo?

Il caricabatterie da 200 W di Xiaomi quindi sarà la nuova svolta e l’ennesimo avvenimento del futuro della tecnologia. In passato, l’azienda cinese, ci aveva già coccolato con una ricarica cablata da 120 W, ma a quanto pare sarebbe pronta per fare un altro passo in avanti trasformandolo a 200 W.

Il prodotto è stato certificato dalle autorità cinesi CCC (China Compulsory Product Certification). In diverse fonti è stato individuato un nuovo adattatore. Il numero di modello è il seguente: MDY-13-EU. Come accennato poco fa questo caricabatterie avrebbe ottenuto l’esito positivo dall’ente cinese ed è stato elencato come velocità di ricarica di 20 V/10 A, ciò significa potenza a 200 W.

La nuova tecnologia HyperCharge da 200 W del colosso cinese, è in grado di effettuare una ricarica da 0% al 100% in meno di 10 minuti. Quindi molto utile per questioni urgenti. Per un riferimentoo più specifico, Xiaomi aveva mostrato un video di una batteria da 4.000 mAh raggiungeva il 50% di completamento in soli 3 minuti e raggiungeva il massimo (100%) dopo solamente 5 minuti.

Eppure il primo smartphone che ha la capacità di reggere un caricabatterie da 200 W non sarà di Xiaomi. Si vocivera che l’azienda cinese non realizzerà il successore del Mix 4 alla fine del 2022. Questo serve per concentrarsi completamente sul succeessore dello smartphone pieghevole, lo Xiaomi Mix Fold 2. Non ci tocca che aspettare e vedere se questo modello avrà la capacità di reggere i 200 W.











