Carignano: spara a moglie e figli poi si suicida/ 2 morti, gravissima bimba di 2 anni

Gravissima tragedia famigliare avvenuta poche ore fa a Carignano, in provincia di Torino: un uomo ha ucciso sua moglie e il figlio di due anni, ferendo in maniera gravissima anche la sorellina gemella. L’episodio, riportato dai principali quotidiani online stamane, a cominciare da Il Corriere della Sera, si è verificato attorno alle ore 5:30 di quest’oggi, nella villetta dove viveva la famiglia. A commettere quest’efferato omicidio, Alberto Accastello, operaio 40enne che prima ha sparato alla moglie di 38 anni, Barbara Gargano, e poi ai due gemellini Alessandro e Aurora. Subito dopo ha rivolto l’arma a se stesso e si è ammazzato. Non è ben chiaro quale sia il motivo che abbia spinto il 40enne a compiere questa follia, anche perchè non sono stati lasciati bigliettini in cui veniva preannunciato il gesto, e sulla vicenda stanno indagato i carabinieri della compagnia locale. Quando sono stati avvisati i soccorsi, la donna era già morta, mentre i due piccoli erano ancora vivi e sono stati trasportati d’urgenza in ospedale: Alessandro è morto poco dopo l’arrivo al Regina Margherita di Torino, mentre Aurora versa in condizioni disperate.

CARIGNANO, UCCIDE MOGLIE E FIGLIO: “A BREVE NON CI SARO’ PIU’”

La pistola con cui il 40enne ha ucciso anche il cane, era legalmente detenuta, e gli investigatori stanno cercando di ricostruire quanto sia accaduto; tra l’altro, quando i carabinieri hanno sfondato la porta di casa, avvisati dai vicini, hanno trovato l’operaio ancora in vita, morto però prima del trasporto in ospedale. Stando a quanto riferito dal Corriere della Sera, l’omicida/suicida avrebbe chiamato il fratello prima del folle gesto: «A breve non ci sarò più». Il fratello avrebbe quindi avvisato a sua volta le forze dell’ordine ma quando sono giunte sul luogo segnalato non vi era ormai più nulla da fare. «Era un gran lavoratore – le parole di una vicina – viveva per la famiglia. Sapevo che tra loro c’erano problemi, ma non pensavo sarebbe finita così».



