Carl Brave a Battiti Live/ Il successo di ‘Migrazione’ e la scelta sulla fidanzata: “È la prima volta che…”

Carl Brave a Battiti Live e il successo di “Migrazione”

Carl Brave è pronto a calcare il palco di Battiti Live 2023 dopo l’uscita del nuovo album “Migrazione” pieno di grandi brani musicali di cui molti già in testa alle classifiche Spotify. L’estate del cantante procede serenamente anche se non ha mai amato molto il caldo; a TV Sorrisi e Canzoni Carl Brave ha dichiarato: “L’estate a Roma non è un bel posto, è molto calda, però si sta bene perché si svuota, ci stanno un po’ di turisti e se vai in motorino o in vespa stai alla grande”.

Carl Brave è molto contento del suo tour estivo, è già alla quinta data e si sta divertendo molto a portare sul palco i suoi nuovi brani ma anche quelli vecchi e molto amati dal suo pubblico, una vera carica di energia. Dopo il grande successo di “Makumba” e “Hula-hoop”, cantate in collaborazione con Noemi, il cantante è immerso nel tour “Migrazione”. Il nuovo album è innovativo e rispetto ai vecchi brani di Carl Brave si avverte la novità e ad esserne contenti, oltre al cantante, non sono solo i fan ma anche molti grandi cantanti e artisti del panorama musicale italiano che sono stati in prima fila in alcuni dei suoi recenti concerti.

Il nuovo album “Migrazione” è pieno di featuring con cantanti importanti del panorama italiano, e non solo, quali: Mara Sattei, Dargen D’Amico, Clementino, Rose Villain, Nayt, Bresh, Jake La Furia, Sean Michael e ancora Noemi nel brano “Tabasco”. La musica per Carl Brave è una cosa molto personale ed autobiografica e questo disco non fa eccezione.

Il cantante si è ispirato alla sua vita e soprattutto ai viaggi per il mondo fatti insieme alla sua band e proprio per questo ha voluto includere anche artisti internazionali all’interno dei suoi brani. In una recente intervista il cantante, in merito a “Migrazione”, ha raccontato: “Ho ricevuto ottimi feedback, abbiamo fatto una buona scaletta che si alza gradualmente e la gente si fomenta, sono molto contento. Questo disco ha segnato la prima volta in cui le persone mi dicono ‘Questo è il tuo disco migliore’ perché c’è sempre stato in passato il confronto coi dischi vecchi. Questa invece è la prima volta che mi dicono essere il disco migliore senza confronto con precedenti. E per me questa è la cosa più bella che mi possano dire, è il complimento più bello che posso ricevere”. Parlando invece di vita privata, Carl Brave ha scelto di rimanere distante dai riflettori e di vivere la sua storia d’amore con la fidanzata Eleonora Trezza nella totale privacy.

