C'è anche Carl Brave tra i protagonisti di Tim Summer Hits: chi e cosa sappiamo sul produttore, cantante ed ex giocatore di basket

Da ex cestita a rapper di successo, ecco chi è Carl Brave, protagonista al Tim Summer Hits

Qualcuno non molto tempo fa lo definiva il re dei featuring, ma oggi Carl Brave è un artista a tutto tondo. L’ex cestista è infatti diventato un rapper, cantautore e produttore discografico molto apprezzato nell’attuale panorama musicale. Prima di dedicarsi appieno alla sua passione, ha giocato a pallacanestro, arrivando a calcare i palcoscenici della Serie B. Nel 2018 il successo nella musica, con l’album Notti Brave, poi lo sviluppo di nuovi progetti (tra cui quello discografico e i tanti impegni musicali estivi) e il ritorno in scena con Notti Brave Amarcord.

Lorena Dini, fidanzata di Diodato: chi è?/ Fotografa brasiliana di moda e musica

Un omaggio al suo lavoro principale, ma anche il racconto di nuove storie ed emozioni inedite. Perché come ha raccontato lo stesso Carl Brave in una bella intervista a Today, in questi anni è successo davvero di tutto. “E’ accaduto di tutto, incluso il passaggio da quando la musica è diventato un lavoro. Questo lavoro è un album nostalgico sì, ma è una nostalgia positiva. Questo disco è autobiografico”, spiega Carl Brave.

Coez, chi è?/ La carriera, il successo e la storia finita male con l'ex fidanzata Lola

Carl Brave, il successo e l’amore per la fidanzata Eleonora Trezza

Nel corso dell’intervista, l’artista parla di come è cambiata la sua vita da quando la musica è diventata non solo un hobby, ma un vero e proprio lavoro. “E’ bello perché posso fare ciò che voglio, mentre prima dovevo ritagliarmi dei momenti. Da un altro punto di vista ci sono le scadenze e i contratti. Per me è una passione, lo farei anche gratis”, assicura il cantante.

Per quanto riguarda la sfera più privata e sentimentale, sappiamo che da diversi anni ormai è felicemente fidanzato con Eleonora Trezza. Attrice classe 1998, lavora prevalentemente a teatro e pare una persona molto riservata, come del resto Carl Brave che non ama mescolare gossip e musica.

Festival di Sanremo, addio alla Rai? "La gara si può fare ovunque"/ "Ecco le opzioni per il futuro"