Carl Brave, chi è?/ Duetta con Elodie sulle note di Parli, Parli (X Factor 2020)

Carl Brave sarà ospite a X Factor 2020 questa sera al fianco di Elodie per la loro Parli, Parli, la canzone con la quale sta promuovendo il suo secondo album dal titolo Coraggio. Ma ch è Carl Brave? Il nome può trarre in inganno ma quello che possiamo subito svelarvi è che non si tratta di un artista straniero, anzi. Carlo Luigi Coraggio, questo è il suo vero nome, è un rapper e produttore romano classe 1989. La sua carriera non è iniziata proprio con la musica visto che da adolescente, mentre si divertiva a scrivere dei versi rap, continua ad impegnarsi nel basket che lo ha tenuto impegnato fino a 22 anni e fino al sudato successo nella serie B. A quel punto rinuncia alla sua carriera di cestista per la musica frequentando il SAE Institute di Milano. Nel 2012 pubblica il suo mixtape Sempre peggio vol. 1 e due anni dopo fa il suo esordio da solista con Brave EP.

Da lì in poi la scalata che lo ha portato ad una serie di collaborazione fino a tornare di nuovo da solista due anni fa con il suo primo singolo, Fotografia, con Francesca Michielin e Fabri Fibra. A quel punto per Carl Brave è arrivata la svolta insieme al suo primo album da solista Notti brave, lo stesso che lo portò proprio sul palco di X Factor come ospite per presentare il suo nuovo singolo dal titolo Posso in collaborazione con Max Gazzè. Nel maggio del 2019 arriva la collaborazione con Elisa con il singolo Vivere tutte le vite e poi con Shablo e Marracash con Non ci sto. Il mese scorso è uscito l’album Coraggio che lancerà dal palco di X Factor 2020 propro questa sera in coppia con Elodie.



