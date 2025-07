Chi è Carl Brave, l'artista romano da milioni di dischi venduti? Un successo straordinario: gli esordi con Franco126, poi il percorso da solista

Il suo nome d’arte, Carl Brave, non è altro che la traduzione del suo nome di battesimo: Carlo Coraggio. L’artista, nato a Roma nel 1989, ha scelto di tradurre in inglese il suo vero nome, per farsi conoscere così nella musica. Passione che, per Carl Brave, è cominciata durante l’adolescenza, quando a scuola, tra una partita di basket e l’altra, ha cominciato a scrivere i primi veri rap, abbandonando poi la carriera sportiva per scegliere quella musicale, frequentando un prestigioso istituto a Milano.

Dopo i primi mixtape, Carl Brave ha iniziato una collaborazione proficua con Franco126, dando vita ad un progetto comune che li ha portati a pubblicare l’album “Polaroid” e numerosi altri singoli insieme. Nel 2018, spezzata la collaborazione con Franco126, l’artista ha cominciato la sua carriera da solista, pubblicando il singolo “Fotografia” con Fabri Fibra e Francesca Michielin. Hanno fatto seguito diversi altri brani, con “Posso” con Max Gazzè, allo stesso modo di grande successo. Tra le collaborazioni più apprezzate, quella con Elisa in “Vivere tutte le vite”. Anche negli ultimi anni non sono mancate le canzoni di successo per Carl Brave, come “Makumba” con Noemi e per ultima in ordine temporale “Perfect” con Sarah Toscano. Prima di pubblicare il suo ultimo lavoro, Carl Brave ha rivelato che in tutti i suoi lavori si parla di qualcosa di realmente accaduto, di passato.

Carl Brave è fidanzato con la stessa ragazza ormai da quasi otto anni. Lei si chiama Eleonora Trezza e fa l’attrice e il loro sembra un rapporto saldo e destinato a durare nel tempo. Nell’ottobre dell’anno scorso i due hanno festeggiato 7 anni insieme: 7 anni di viaggi in giro per il mondo e avventure quotidiane che hanno fatto sì che il loro legame fosse sempre più saldo.