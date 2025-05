Nel 2016, il mondo dell’indie italiano si è innamorato di un duo, formato da Carl Brave e Franco 126. I due, insieme, hanno pubblicato un album, “Polaroid”, e svolto numerosi concerti in giro per l’Italia. Insieme hanno ottenuto un discreto successo, arrivando a collaborare con grandi artisti come Max Gazzè nel singolo “Posso” e Coez. Dopo la tournée in giro per l’Italia, Carl Brave e Franco 126 hanno annunciato l’inattesa separazione, che i fan non si aspettavano minimamente. Una notizia che il mondo della musica ha preso con dispiacere, considerato il successo che i due avevano avuto insieme nonostante fosse solo uno l’album pubblicato. Ma Carl Brave e Franco 126 perché si sono separati?

Nel 2019, parlando a Vanity Fair, Franco126 ha parlato della rottura con Carl Brave, spiegando che il collega “è un grande artista e ha preso la sua strada. Io ho la mia. Non credo ci saranno altri dischi insieme“. Le parole di Franco126 sono sembrate come una sentenza: i due, infatti, non sono più tornati insieme artisticamente neanche negli anni a seguire, continuando ognuno con la propria carriera.

Carl Brave e Franco 126 perché si sono separati? I fan ci sperano ancora

Negli anni, i fan non si sono arresi alla rottura di Carl Brave e Franco126, e per questa ragione hanno chiesto più volte, ad entrambi, perché non tornassero insieme. Ogni tanto i due hanno risposto, cercando di chiudere però ogni ipotesi di riavvicinamento, non lasciando dunque speranza ai fan. “È stata una bella avventura, ma ogni cosa ha il suo tempo e i film migliori non hanno un sequel” ha risposto Carl Brave ad un messaggio. Dunque, non sembrano essersi speranze per il ritorno insieme dei due, che hanno concluso il loro percorso insieme nonostante nei cuori dei fan restino un grande duo della musica indie, in grado di pubblicare brani davvero indimenticabili per tutti. Nessun ritorno insieme, dunque, per i due, che continuano le loro carriere singolarmente con grande successo.