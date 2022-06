Carl Brave, Future Hits Live/ “Il desiderio di essere avulso da ogni categoria”

Carl Brave sul palco di Future Hits Live

C’è anche Carl Brave tra gli ospiti e gli artisti presenti al Future HIts live 2022 di Radio Zeta. Insieme a Gazzelle, Franco 126, Ernia, Alfa, Fulminacci, Massimo Pericolo, Gaia, Sick Luke, Chiello e tantissimi altri, Carl Brave si esibirà coi suoi migliori pezzi, in una serata all’insegna della musica e della leggerezza. Il cantante si è fatto conoscere dal grande pubblico in particolar modo grazie alla collaborazione col suo socio Franco126. Dopo il successo straordinario ottenuto con “Polaroid”, Carl Brave ha deciso di intraprendere la carriera di solista. In una bella intervista rilasciata al sito bohmagazine, qualche tempo fa, l’artista aveva espresso l’esigenza di slegarsi da qualsiasi categoria o etichetta.

Carl Brave e il desiderio di essere avulso da ogni categoria

“Io vorrei essere proprio avulso da ogni categoria, anche perché se vai a sentire il disco non è pop”, aveva raccontato Carl Brave nell’intervista a proposito dell’album Coraggio. “All’interno ci sono tante sfumature di rap, trap, cantautorato, un po’ di pop e anche di techno se pensi a Guardie. Il mio pensiero va contro il voler etichettare per forza un disco o un artista. Però oggi funziona così, ti mettono in una playlist e devono darle un nome. Dovrebbero però darle molti nomi, se volessero fare le cose come si deve”. Insomma da allora il cantante non è cambiato molto, continua a seguire la sua strada, la sua vena artistica, senza badare troppo ai trend. Almeno questo è l’obiettivo che si pone e che vuole continuare ad inseguire.

