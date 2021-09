Carl Brave & Noemi al Seat Music Awards/ Coppia affiatata nella musica e…

Carl Brave & Noemi saranno tra i protagonisti di Seat Music Awards dove porteranno uno dei tanti tormentoni estivi che hanno spopolato quest’estate: Makumba. La collaborazione fra i due artisti, è nata casualmente, incontrandosi nello studio del cantante. Stando a quanto dichiarato dallo stesso, lui aveva solo un idea che con Noemi si è concretizzata. Noemi, ha asserito durane l’ultima intervista di essere molto contenta della collaborazione in quanto Carl Brave è riuscito a tirar fuori la parte leggera della cantante.

Noemi: quanti chili ha perso e come/ E Vanessa Incontrada? Modi diversi di accettarsi

Il loro sodalizio artistico ha creato anche una nuova e bella amicizia, stando a quanto afferma la cantante, anche se Carl Brave ironizza su questo negando l’esistenza dell’amicizia. A parte la voglia di scherzare, li unisce una grande stima reciproca, entrambi infatti sono fan l’uno dell’altro. Carl gradisce soprattutto la voce di Noemi, mentre per la cantante il rapper non ha nessun difetto. Il loro affiatamento è talmente palpabile da portare a credere che i due fossero legati sentimentalmente. Noemi è attualmente in tour e continuerà a farlo per tutto il mese di settembre, Carl Brave invece si è esibito a Firenze, Milano, Roma, Taormina e sono già in programma alcune date per il prossimo anno.

Noemi/ "Makumba? Un pezzo leggero dopo quasi due anni di pandemia"

Carl Brave & Noemi, carriera e social

Ora andiamo a scoprire qualcosa di più per quanto riguarda Carl Brave & Noemi tra carriera e social network. La grande passione per la musica contraddistingue da sempre Noemi che ha iniziato a cantare insieme alla sorella nel 2003. Nel 2008 partecipa a X Factor e pur non vincendo, il suo primo brano Briciole, scala tutte le classifiche. Vanta collaborazioni importanti con Fiorella Mannoia, Claudio Baglioni, Gianluca Grignani e tanti altri. In seguito oltre alla professione di cantante si cimenta in quella di giudice nel programma The voice, inoltre continua a collaborare con altri colleghi come Malika Ayane, Fedez, Emma, Loredana Bertè. Persino Vaco Rossi si innamora di lei e le scrive una canzone che diventa subito un successo: Vuoto a perdere. Nel 2021 partecipa a Sanremo con il brano Glicine. Carl Brave, invece, inizia la sua carriera spopolando su You Tube, in seguito nel 2017 pubblica il suo primo album Polaroid. Seguono una serie di collaborazioni con artisti del calibro di Francesca Michielin, Max Gazzè, Fabri Fibra, Elisa.

Gabriele Greco, marito Noemi/ Rapporto umano e lavorativo: "Funziona tutto benissimo"

Video il video della loro hit estiva “Makumba”





© RIPRODUZIONE RISERVATA