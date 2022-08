Carl Brave/ Notti magiche con le hit ai concerti e gli Rtl 102.5 Power Hits

Carl Brave, periodo magico iniziato con la collaborazione con Noemi

C’è anche Carl Brave tra i protagonisti di RTL 102.5 Power Hits Estate 2022, in una notte all’insegna della musica che si preannuncia magica. Carl Brave celebra un periodo meraviglioso, infarcito di dischi d’oro e di platino e caratterizzato da collaborazioni di grande successo, molto apprezzate dal pubblico, come quella con Noemi, che lo scorso anno li ha visti trionfare in cima alle classifiche con Makumba.

Una collaborazione che ottenne un certo slancio tra i fan, i quali erano arrivati a sperare persino in un avvicinamento sentimentale tra i due. In realtà sia Carl Brave che Noemi hanno i cuori impegnati e tra loro c’è solo una bellissima amicizia. Intanto il cantante si gode il successo dell’ultimo periodo e la partenza del tour “Coraggio”, titolo tratto dal suo ultimo album, oltre che dal suo cognome.

Carl Brave, estate tra concerti e RTL 102.5 Power Hits

Agenda fitta di impegni, dunque. Oltre agli RTL 102.5 Power Hits Estate 2022 il cantautore e rapper è pronto a immergersi in tanti concerti che segnano una netta ripresa rispetto agli anni della pandemia. Previste in scaletta tutte le hit, da “Spigoli” a “Di notte”, “Parli parli” e “Che poi”.

Tutte esibizioni live che partiranno da un presupposto importante e molto caro al cantautore: l’autenticità. Non a caso, in una intervista piuttosto recente, sottolineò l’importanza di suonare in maniera autentica “davanti a un microfono evitando suoni rifatti in maniera finta con un computer”.

