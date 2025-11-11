Carl Brave, l'altezza di 190 cm gli aveva spianato la strada nel basket, poi la musica: origini, nome vero e rapporto con i genitori.

Carl Brave è una realtà musicale da diversi anni; il suo stile racchiude una contaminazione dei generi più disparati con pop, rap e cantautorato come assoluti punti fermi. La sua musica è perfettamente riconoscibile, un valore aggiunto per chi aspira ad avere una firma unica e indelebile nel mondo della musica e in generale della discografia italiana. Sul suo conto sono innumerevoli le curiosità, non solo in riferimento alla carriera. Il suo vero nome è Carlo Luigi Coraggio e lo pseudonimo che lo accompagna nelle sue avventure artistiche non è altro che la traduzione in inglese del suo vero nome.

Classe ‘89, origini che partono da Roma con il pieno supporto dei genitori a prescindere dalle sue aspirazioni; sia quando sognava di vivere da protagonista nel mondo del basket sia quando la musica è entrata con piacevole prepotenza nella sua quotidianità. Con un’altezza di 190 cm, proprio nello sport sembrava poter avere la strada spianata: il richiamo dell’arte è stato però più forte e oggi può andare fiero del fatto di essere arrivato fino alla terza categoria della disciplina sportiva ma di spiccare come un punto fermo della discografia italiana.

Carlo Brave, dal supporto costante dei genitori all’ultimo album ‘Notti Brave Amarcord’

Per quanto concerne la vita privata è difficile trovare informazioni su Carlo Luigi Coraggio – vero nome di Carl Brave – sia in riferimento alla vita sentimentale che in relazione al rapporto con i genitori. Su quest’ultimo aspetto, come sottolineato in precedenza, vige la certezza di aver avuto due figure che lo hanno accompagnato in tutte le sue avventure professionali e aspirazioni per il futuro. Tra le ultime novità spicca il nuovo album ‘Notti Brave Amarcord’, un lavoro a cui tiene molto come sottolineato in una recente intervista: “Il mio disco migliore”. Insomma, il cantautore e produttore ha auto-benedetto il suo unico lavoro che di fatto sta già spopolando tra gli appassionati.