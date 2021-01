Carl Hirschmann, compagno Fiammetta Cicogna/ Quella storia con Britney Spears…

Con Fiammetta Cicogna protagonista della nuova serie “Made in Italy” in onda a partire da stasera su Canale 5 non è da escludere che in tanti si facciano qualche domanda sulla vita sentimentale dell’attrice e conduttrice. Ci dispiace informare tutti i pretendenti che la donna ha un che la ama moltissimo: trattasi di Carl Hirschmann, imprenditore di origini chiaramente non italiane (è franco-svizzero), che tra le sue proprietà annovera la squadra di calcio “Gli angeli di Carl”, la catena di ristoranti “Le pizze di Papà Carl”, il marchio di Vodka “Pure Wonderhirschmann – Svizzera” e la linea di moda “Seduzione by Carl Hirschmann”. Parliamo di un “top player” del mondo dell’imprenditoria: vi basti sapere che nel 2019 il 40enne di Zurigo, con un guadagno di 96 milioni di dollari, si è aggiudicato la prima posizione nella classifica dei dieci imprenditori più pagati dell’anno stilata dalla rivista “People with money”.

Carl Hirschmann, compagno Fiammetta Cicogna

C’è da dire che Carl Hirschmann non è un “self made-man”: la sua famiglia era infatti già molto ricca, con il nonno, Carl Hirschmann Senior, che nel 1967 fondò la compagnia di servizi di aviazione d’affari Jet Avation. Amante della vita mondana, il compagno di Fiammetta Cicogna in passato si è distinto con una relazione con Britney Spears, ma le relazioni nel mondo dello spettacolo non si fermano a quella con la cantante americana. Ricordi di un periodo definitivamente archiviato, da scapolo d’oro (in tutti i sensi), grazie all’incontro con Fiammetta Cicogna, la donna che ha rapito il suo cuore e ha messo al mondo le sue due bambine, due fantastiche gemelle di nome Gaia e Gioia. Chissà se a loro volta erediteranno, oltre al patrimonio, anche l’intuito per gli affari, proprio come fatto da papà Carl.



