Carl Nassib fa coming out/ “Sono gay”: è il primo nella storia del football NFL

CARL NASSIB FA COMING OUT: IL PRIMO NELLA NFL

Carl Nassib è il primo giocatore di football americano della NFL – non certo il primo sportivo – a dichiararsi gay. Il coming out è a suo modo storico: arriva forse non a caso nel mese di giugno (il giorno 28 si celebra il ricordo della rivolta di Stonewall, molto importante per i diritti LGBT) e segna appunto il momento in cui, per la prima volta, un giocatore attivo della principale lega di football negli Stati Uniti si dichiara apertamente omosessuale. Nassib, che gioca come defensive end per i Las Vegas Raiders, ha fatto coming out con un post su Instagram: “Volevo farlo da un po’ di tempo, ma finalmente mi sento a mio agio a togliermi di dosso questo peso”.

Nassib ha affermato di essere una persona riservata, di avere una splendida vita sotto tutti i punti di vista e di non essere alla ricerca di attenzione; “in realtà spero che un giorno video come questo e l’intero processo di coming out non siano necessari” ha aggiunto, dicendo poi che da parte sua ci sarà tutto l’impegno possibile per coltivare una cultura inclusiva. Dalle parole ai fatti, visto che il defensive end ha già dichiarato l’intenzione di donare 100 mila dollari a The Trevor Project, impegnata nell’intervento in caso di crisi e la prevenzione del suicidio per gli Under 25 appartenenti al mondo LGBT.

LA REAZIONE AL COMING OUT DI NASSIB

In che modo invece la NFL ha accolto il coming out di Carl Nassib? La notizia che il giocatore dei Raiders sia gay è stata presa molto bene, come ha sottolineato lui stesso: il ventottenne ha infatti affermato che gli allenatori e i compagni di squadra lo hanno supportato e, inoltre, “non sarei stato in grado di farlo senza di loro”. Nassib gioca a Las Vegas dal 2020; la franchigia è tra le più note nel football americano, originariamente a Oakland per poi spostarsi a Los Angeles tra il 1982 e il 1994, poi di nuovo a Oakland fino al 2019 quando è arrivato il trasloco nel Nevada. Nassib, selezionato al terzo giro del draft 2016 dai Cleveland Browns, si è trasferito dopo una sola stagione ai Tampa Bay Buccaneers (per intenderci, la squadra che Tom Brady ha portato alla vittoria del Superbowl pochi mesi fa) mentre appunto il defensive end ha appena concluso la sua prima stagione ai Raiders, che nella AFC West hanno chiuso al secondo posto (8 vinte e 8 perse) alle spalle dei Kansas City Chiefs, senza riuscire a giocare i playoff.

