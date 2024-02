Carl Weathers è morto, era Apollo Creed in Rocky/ L’attore scomparso a 76 anni nel sonno

Carl Weathers è morto all’età di 76 anni, come annunciato dalla sua famiglia. L’attore è conosciuto soprattutto per aver interpretato il ruolo di Apollo Creed nei primi quattro film di Rocky. Come fatto sapere ai fan dai suoi cari, in una dichiarazione rilasciata in giornata, il 76enne “è morto pacificamente nel sonno”. Lo statunitense ha recitato anche in altre pellicole di successo come Predator, con Arnold Schwarzenegger, e Happy Gilmore di Adam Sandler. Weathers ha però cominciato la sua carriera nello sport, e più precisamente nel football.

Vanda di Marsciano Corti, è morta la moglie di Eugenio Corti/ Le lettere, il Cavallo rosso e la Provvidenza

“Era un essere umano eccezionale che ha vissuto una vita straordinaria” ha scritto ancora la famiglia. “Attraverso il suo contributo al cinema, alla televisione, alle arti e allo sport”, infatti, “ha lasciato un segno indelebile ed è riconosciuto in tutto il mondo e attraverso le generazioni”. Per loro però era “un amato fratello, padre, nonno, partner e amico”. L’attore era nato a New Orleans il 14 gennaio del 1948. Inizialmente ha praticato diverse discipline sportive, affermandosi anche come giocatore professionista di football. Ha poi abbandonato lo sport per il cinema, con una stellare carriera come attore durata 50 anni.

Bruce Springsteen, morta la madre Adele Zerilli/ Annuncio struggente con un video in cui ballano insieme

Carl Weathers è comparso in 75 film e serie tv

In totale, in 50 anni di carriera, Carl Weathers è comparso in 75 fra film e serie tv: tra questi anche Una mamma per amica o più recentemente lo spinoff di Disney+ di Guerre Stellari, The Mandalorian. In questa pellicola vestiva i panni dell’alto magistrato Greef Kargae. Ha inoltre diretto un paio di episodi della seconda e terza stagione della serie. Come doppiatore aveva dato voce a Combat Carl in Toy Story. Il ruolo che lo ha reso più famoso è stato senza dubbio quello di Apollo Creed, campione del mondo in carica dei pesi massimi di boxe. Weathers ha vestito i panni di Creed dal primo Rocky del 1976 per poi prendere parte anche al due, tre anni dopo, per un rematch con Rocky Balboa. Ha poi recitato anche nel terzo capitolo del 1982 per concludere nel 1985 col quarto film della serie, in cui viene ucciso sul ring dal peso massimo russo Ivan Drago.

Chita Rivera è morta: l'attrice aveva 91 anni/ Addio alla star del musical: era Anita in «West Side Story»

Il mondo del cinema statunitense, oggi, è in lutto. Adam Sandler ha reso omaggio a Weathers sui social media, scrivendo: “Un vero grande uomo. Grande papà. Grande attore. Grande atleta. Così divertente. Maledettamente intelligente. Fedelissimo. Amava i suoi figli più di ogni altra cosa. Che ragazzo! Tutti lo amavano. Mia moglie ed io abbiamo passato dei momenti bellissimi con lui ogni volta che lo vedevamo. Mando amore a tutta la sua famiglia: Carl sarà sempre conosciuto come una vera leggenda”. Lo scorso anno, in un’intervista con il Detroit News, Weathers si è definito un “ragazzo fortunato”: “Ci sono così tante persone che sono venute prima di me che ho ammirato e di cui volevo emulare il successo, e che hanno semplicemente raggiunto i parametri di riferimento che hanno raggiunto in termini di successo, che hanno creato un percorso che sono stato in grado di percorrere e trovare il successo come un risultato“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA