Carla Accardi, chi è la moglie di Gianna Nannini/ “40 anni insieme” e l’amore per la figlia Penelope

Gianna Nannini e il grande amore per la moglie Carla e la figlia Penelope: “40 anni che la conosco”

Gianna Nannini è una donna felice grazie alla moglie Carla Accardi e la figlia Penelope. In attesa di vedere il ritorno sul palco di Sanremo 2024 della rocker, conosciamo meglio la figlia della cantante, Penelope, e Carla, la donna che le ha fatto trovare la felicità. La giovane Penelope, che oggi ha quasi 14 anni è la figlia di Gianna Nannini, ma anche della compagna e moglie Carla Accardi a cui la Nannini è legata da più di 40 anni. Le due, infatti, si sono sposate con un rito civile in gran segreto ed oggi vivono facendo la spola tra Londra e la Toscana. Penelope è arrivata nelle loro vite dopo tre aborti che tanto hanno segnato la vita di Gianna.

In una vecchia intervista concessa al Corriere della sera, Gianna Nannini si era espressa così su Penelope e la moglie: “Conosco Carla da quarant’anni, e ho in lei totale fiducia. Se non ci fosse Penelope, mia figlia, non avrei mai fatto questo passo. Ma se mi succede qualcosa, Penelope per la legge italiana non avrebbe nessuno. In Inghilterra Carla la può adottare” ha spiegato la rocker che salirà sul palco di Sanremo venerdì 9 febbraio al fianco di Rose Villain con un medley.

Il matrimonio tra Gianna Nannini e Carla Accardi

L’artista italiana Gianna Nannini e Carla si sono sposate in grande segreto e la loro unione è stata tenuta al riparto per molto tempo. Il tutto per evitare copertine e pettegolezzi in quanto la coppia composta dalla Nannini e da Carla non è amante del gossip ed eccessivi chiacchiericci. Da quel momento in poi le due si sono trasferite a Londra, in una incantevole casa di Kensington, dove ancora oggi vivono con la loro bambina. Tale decisione è stata presa anche per una questione molto pratica: nel caso in cui dovesse succedere qualcosa alla Nannini, in Italia Penelope sarebbe senza un genitore riconosciuto. In Inghilterra, invece, Carla può adottare la piccola. Gianna all’età di 54 anni ha realizzato il suo sogno di diventare madre e questo è avvenuto soprattutto grazie all’aiuto e al sostegno della compagna Carla.

Riguardo alla figlia Penelope, Gianna Nannini ha confessato in passato: “Mettendola al mondo è come se avessi seminato un giardino: ci ho provato e riprovato, e quando avevo perso ogni speranza, lei è arrivata. Ho pianto due giorni, prima di dire finalmente ci siamo. Ero invasa di emozione e di commozione”.











