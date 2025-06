Gianna Nannini, chi sono la compagna e moglie Carla Accardi e la figlia Penelope: la decisione di trasferirsi a Londra dopo che...

Uno sguardo alla vita privata e sentimentale di Gianna Nannini: il suo cuore batte per…

Da diverso tempo, ormai, la cantante senese Gianna Nannini vive a Londra con la moglie Carla Accardi e l’amata figlia Penelope. Una scelta non troppo sorprendente quella di trasferirsi in Inghilterra da parte della coppia, che evidentemente si sente più tutelata dalle leggi inglesi. “In Italia non avrei garanzie, se dovessi morire non so cosa accadrebbe a Penelope”, aveva detto tempo fa Gianna Nannini. La figlia della cantante e della sua compagna è nata nel 2010, anno in cui l’artista decise di lasciare definitivamente l’Italia.

Gianna Nannini, chi è?/ Dai grandi successi e le dipendenze alla confessione choc sulle molestie

Un anno non semplice per la cantante, che fu travolta dalle critiche per la decisione di diventare mamma all’età di cinquantaquattro anni. Oggi la Nannini non potrebbe essere più contenta della decisione presa e stravede per sua figlia Penelope.

Gianna Nannini, l’amore per la compagna Carla e la dedica alla figlia Penelope

Proprio alla figlia quindicenne, la cantante ha dedicato parecchie canzoni, oltre ad una commovente lettera pubblicata su Vanity Fair. “Tu, il più grande amore della mia vita, arrivi dopo il dolore profondo e lo shock. Ma ci ho creduto pienamente, e ho sentito la forza per riuscirci…”, le sue parole colme di emozioni e sentimento rivolte a Penelope.

Gianna Nannini nella bufera dopo San Siro: accuse choc dopo gesto con Elodie/ "Fuori luogo, vergogna!"

Con la compagna Carla tutto sembra proseguire per il meglio e la Nannini oggi sottolinea orogliosamente il fatto di essere un nucleo speciale. “Loro sono le uniche di cui posso fidarmi”, aveva detto. Per quanto concerne la vita privata di Carla Accardi, ricordiamo, lavora come parrucchiera ed è felice e innamorata al fianco di Gianna Nannini da oltre quarant’anni. Benché stiano insieme da tantissimo tempo, Gianna e Carla cercano di tutelare il più possibile la loro privacy, per vivere il loro amore alla larga dai riflettori.