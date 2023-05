Carla Belotti, Uomini e Donne/ Lacrime per Claudio che bacia Gabriella

Carla Belotti delusa da Claudio a Uomini e donne

Nuovo scontro a Uomini e Donne tra Carla Belotti e Claudio? Nella puntata del dating show di canale 5 in onda oggi, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, al centro dello studio, dovrebbero accomodarsi Claudio e Gabriella. Il cavaliere e la dama sono usciti insieme e tra loro c’è stato anche un bacio, ma il racconto scatena la dura reazione di Gabriella che, stando alle anticipazioni, è la protagonista di un vero e proprio show. Nel corso della scorsa puntata, Carla si è scagliata contro Claudio raccontando i dettagli di una conoscenza che sembrava giunta al capolinea.

Gemma Galgani chiude con Giuseppe per Giorgio Manetti?/ A Uomini e Donne si attende…

“Io gli dico che non li voglio. Mi dice ‘dai che ti do i soldi e domani paghi’. Io gli dico ‘non c’è bisogno, domani pago io’. Spiego io perché: non è una persona galante. Se vuoi offrire vai al bar e paghi, è stato il gesto. Poi se hai voglia di conoscermi non vieni con una coppia di amici. Siamo andati a cena con loro e io mi sono pagata la mia parte. Non sono una donna che ha bisogno di farsi offrire, ma un minimo di galanteria almeno all’inizio. Poi non ti può dire ‘sei più bella di viso’?. Io sono rimasta male”, le parole di Carla smentite poi da Claudio che aveva anche espresso la volontà di chiudere la frequentazione. Il colpo di scena, però, è dietro l’angolo e pare che sarà quello che accadrà oggi.

Luca Daffrè, Uomini e Donne/ Rifiuta il bacio con Camilla, ma non con Alessandra

Le lacrime di Carla per Claudio

Claudio, nella nuova puntata di Uomini e Donne, racconta i dettagli della conoscenza con Gabriella scatenando, però, la forte reazione di Carla la quale racconta di essersi sentita mancare di rispetto a causa della decisione di Claudio. Secondo quanto racconta Carla, infatti, Claudio le aveva promesso di uscire insieme per poi disdire l’appuntamento. In studio, Claudio prova a difendersi e a spiegare la propria scelta scatenando, però, una reazione ancora più forte della dama che non trattiene le lacrime.

Una situazione particolare quella che viene a crearsi in studio con Gianni Sperti e Tina Cipollari pronti a capire le ragioni della reazione di Carla: la dama si è innamorata di Claudio?

Maria De Filippi star a Uomini e Donne/ Discorso da Oscar a Carlo: reazione di Nicole

© RIPRODUZIONE RISERVATA