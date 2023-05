Carla Boni, chi è/ Come è morta? La celebre voce di “Mambo italiano”

Carla Boni, la cantante morta nel 2009

Carla Boni, una delle grandi voci della canzone italiana, si è spenta sabato 17 ottobre 2009 nella sua casa di via delle Belle Arti a Roma, tra le braccia dei suoi cari, dopo una lunga malattia. Qualche anno prima Carla Boni scrisse questa pensiero, che è stato letto per il suo funerale a Ferrara: “Ho ricevuto il mio congedo. Vi dico addio amici miei, mi inchino a voi tutti e prendo commiato. Ecco, rendo le chiavi della mia posta. È giunta l’ora della partenza.

Amelia Turri, chi è la moglie di Pupi Avati/ Il primo incontro e il matrimonio

Parto a mani vuote ma con tanta speranza. In questo teatro ho recitato la mia parte, ciò che ho visto è stato insuperabile! La mia vita è stata benedetta ed accetto in silenzio la mia partenza. A chi mi aspetta, offro la coppa colma della mia vita, i giorni dell’autunno, le notti d’estate e le ore d’amore. Arpe, suonate le ultime note, parto a mani vuote verso il tramonto e verso la mia ultima meta”.

Gino Latilla, chi è/ Come è morto? A 86 anni dopo una lunga malattia

Carla Boni: la carriera e i successi

Nome d’arte di Carla Gaiano, Carla Boni era nata a Ferrara il 17 luglio 1925. Nel 1951, dopo vari concorsi, entrò stabilmente nell’organico dei cantanti della Rai. Negli anni cinquanta fu autrice di una cover del brano “Johnny Guitar”, motivo conduttore del film western del 1954. Vinse il Festival di Sanremo nel 1953 con “Viale d’autunno” in coppia con Flo Sandon’s ottenendo un’enorme popolarità. Nel 1955 vinse il Festival di Napoli con “E stelle ‘e Napule” in coppia con il futuro marito Gino Latilla e Maria Paris. Nel 1956 portò al successo la celebre “Mambo Italiano”, mentre l’anno successivo ottiene un altro grande successo al Festival di Sanremo con Casetta in Canada. Nel 1958 sposò Gino Latilla con cui ebbe due figli, Davide (1960) e Luisella (1965). La coppia si separò nel 1968.

LEGGI ANCHE:

Hopper Jack Penn: passato difficile e "Signs of love"/ "Avere responsabilità di..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA