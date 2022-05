Carla Brunelli e Cristina, moglie e figlia Marino Bartoletti/ “Un grande dolore”

Carla Brunelli, moglie e figlie di Marino Bartoletti

Carla Brunelli e Cristina, moglie e figlia di Marino Bartoletti. Lo storico giornalista ancora oggi ricorda con parole di grande amore e affetto la moglie venuta a mancare all’età di 65 anni a causa di un incidente domestico avvenuto in modo assolutamente fortuito. Una morte che ha scosso la vita del conduttore e giornalista, padre di due figlie ormai adulte, Caterina e Cristina. “Se n’è andata la nonna più meravigliosa del mondo” si leggeva sul necrologio scelto da Bartoletti per la morte dell’amata moglie Carla. Il corpo senza vita di Carla è stato rinvenuto proprio dal conduttore e giornalista televisivo.

Nonostante l’intervento del 118 non è stato possibile salvarle la vita. Dall’amore tra Marino e Carla sono nate due splendide figlie di nome Caterina e Cristina, mamme di due splendidi bambini. Proprio le figlie durante i funerali hanno detto: “spero che la mamma sia ora in ognuno di no”.

Marino Bartoletti sulla morte della moglie Carla Brunelli

“Non ci sono parole che possano descrivere il dolore per la morte di Carla” si leggeva sul necrologio che il giornalista Marino Bartoletti che ha fatto scrivere per la morte della moglie Carla Brunelli. Non solo, il giornalista ha anche aggiunto che non sarebbe stato facile spiegare ai nipotini “perché se ne è andata la nonna più meravigliosa del mondo”. Le figlie Caterina e Cristina durante i funerali hanno semplicemente detto: “spero che mamma sia ora in ognuno di noi”.

Bartoletti intervistato dal settimanale “Maria con te” ha confessato che, durante i momenti di grande dolore, ha trovato conforto nella fede e nella Madonna: “Maria è rimasta il mio punto di riferimento. Sono devoto alla Madonna del Fuoco, la protettrice di Forlì. L’immagine risale al 1400 e scampò a un incendio divampato durante la notte in una scuola della città. Viene conservata in duomo, nel mio studio tengo un suo quadro”.

