Carla Brunelli, moglie Marino Bartoletti/ Morta in un incidente domestico nel 2016

Marino Bartoletti è stato sposato con Carla Brunelli (nata nel 1951) dal 1974 al 2016. Entrambi originari di Forlì, si erano conosciuti ai tempi della scuola e nel 1974 si erano sposati. Dal loro matrimonio sono nate due figlie, Caterina e Cristina. La coppia aveva anche due nipotini. La moglie del giornalista sportivo è stata vittima di un terribile incidente domestico nel novembre 2016. Marino Bartoletti, rientrato a casa dal lavoro, ha trovato nel soggiorno la consorte senza vita. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, Carla Brunelli stava passando l’aspirapolvere e aveva azionato la porta scorrevole a soffietto, che separa il soggiorno dal cortile: la donna, solo in casa, è rimasta incastrata tra la porta elettrica, che si stava chiudendo, e il muro.

Pierpaolo De Mejo, nipote Alida Valli/ "Insieme abbiamo rivisto tutti i suoi film"

Marino Bartoletti: il dolore per la morte della moglie Carla

“Non ci sono parole che possano descrivere il dolore per la morte di Carla”, ha fatto scrivere nel necrologio il giornalista Marino Bartoletti, aggiungendo che non sarebbe stato facile spiegare ai nipotini “perché se ne è andata la nonna più meravigliosa del mondo”. “Spero che mamma sia ora in ognuno di noi”, è stato ricordo delle figlie Caterina e Cristina durante i funerali della madre Carla Brunelli. Intervistato dal settimanale “Maria con te” Marino Bartoletti di essersi rivolto alla Madonna quando ha dovuto affrontare la prematura scomparsa della moglie Carla: “Maria è rimasta il mio punto di riferimento. Sono devoto alla Madonna del Fuoco, la protettrice di Forlì. L’immagine risale al 1400 e scampò a un incendio divampato durante la notte in una scuola della città. Viene conservata in duomo, nel mio studio tengo un suo quadro”.

LEGGI ANCHE:

Larry e Carlo De Mejo, figli Alida Valli/ Attore e musicista jazzCristina e Caterina, figlie Marino Bartoletti/ Orfane di madre ma sempre...

© RIPRODUZIONE RISERVATA