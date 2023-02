Carla Bruni a Sanremo 2023 con il figlio Aurelién Enthove/ Quando scoprì che suo padre…

CARLA BRUNI, OGGI DUETTO CON COLAPESCE E DIMARTINO

Carla Bruni sarà protagonista della serata dei duetti del Festival di Sanremo 2023 al fianco di Colapesce e Dimartino. Per il loro duetto gli artisti hanno scelto un colosso della musica italiana, vale a dire “Azzurro” del grandissimo Adriano Celentano. Per quanto riguarda il genere musicale si prevede un duetto azzeccato e per lo più armonioso, entrambi gli artisti infatti producono e/o hanno prodotto musica pop/commerciale.

Duetto Colapesce Dimartino e Carla Bruni, cover "Azzurro"/ Coppia intrigante (Sanremo 2023)

Dopo il tormentone/hit che è stata “Musica Leggerissima” durante il Festival di Sanremo del 2021 e soprattutto nell’estate dello stesso anno certo, le aspettative per Colapesce e Dimartino sono alte, altissime se pensiamo alla grande artista che li accompagna, niente po’ po’ di meno che la bellissima Carla Bruni. Modella, artista e cantautrice, la poliedrica artista sarà un’ospite d’eccezione in questa nuova edizione del Festival. Colapesce e Dimartino sono onorati di essere accompagnati dalla Bruni quasi quanto il palco dell’Ariston. C’è grandissima attesa dunque per un personaggio internazionale che è amato davvero in tutto il mondo sia per la sua bellezza che per il fascino.

Nicolas Sarkozy e Giulia, marito e figlia Carla Bruni/ Lei "E' uomo alfa e a letto.."

CARLA BRUNI E QUELLA VERITÀ SULL’IDENTITÀ DI SUO PAPÀ

Ma ora: un po’ di sano gossip! Come sappiamo, Carla Bruni accompagnerà Colapesce e Dimartino, ma sarà a sua volta accompagnata (questa volta in senso letterale) da suo figlio Aurelién Enthoven, nato nel 2001 dalla storia d’amore con Raphael Enthoven, il quale divorziò da sua moglie dopo essersi innamorato di Carla. Questo figlio ha dato non poco filo da torcere a sua madre, pare infatti che dopo aver aperto un canale YouTube dove si impelagava in contorti discorsi politici estremisti, il piccolo Aurelién avrebbe fatto dei commenti decisamente antisemiti rivolti anche alle origini ebree della madre.

Aurélien Enthoven, chi è il figlio di Carla Bruni/ Quella passione comune alla madre e poi...

Un ultimo gossip per concludere: tutti conoscono Carla Bruni, eppure non tutti sanno che quello che lei ha pensato per vent’otto anni essere suo padre biologico, in realtà non lo era. “Il mio vero padre è colui che mi ha dato il suo nome e che mi ha cresciuto” aveva dichiarato Carla Bruni poco dopo che suo padre venne a mancare, periodo in cui scoprì che sua madre le aveva mentito per quasi trent’anni circa la vera identità di suo padre. Di fatti, il padre biologico di Carla, sarebbe l’imprenditore italo-brasiliano Maurizio Remmert, stando a quanto ha affermato sua madre Marisa nella sua autobiografia, pubblicata nel 2017 e intitolata “Care figlie vi scrivo”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA