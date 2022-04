Carla Bruni canta canzone di Jovanotti/ Poi lo elogia: “Vita migliore con sua musica”

Carla Bruni ha pubblicato sui social network un video in cui canta la canzone “La luce nei tuoi occhi” di Jovanotti. La moglie dell’ex presidente francese Nicolas Sarkozy ha sempre ammesso di essere una fan del cantante, ma adesso ha deciso di mostrare platealmente a tutti i suoi followers di amare i suoi brani profondamente.

È così che, chitarra alla mano, ha sfoderato una performance di tutto rispetto. Una versione dolce, più delicata rispetto all’originale, con cui è riuscita a conquistare il pubblico del web. E non solo. Il video dell’esibizione canora è arrivato persino allo stesso Jovanotti, il quale l’ha applaudita insieme a tanti altri personaggi famosi, tra cui la stilista Bella Freud e l’atleta Marcel Jacobs. Nessuno, comunque, ha mai avuto dubbi in merito al fatto che la supermodella abbia del talento anche in questo settore. La sua discografia è infatti breve ma di successo.

Carla Bruni canta canzone di Jovanotti: il video su Instagram

Il video di Carla Bruni che canta la canzone “La luce nei tuoi occhi” di Jovanotti è dunque immediatamente diventato virale. Il brano d’altronde è molto noto in quanto ultimo ad essere stato lanciato dall’artista dal Disco del Sole, nonché per essere una nuova versione di “I love you Baby”.

Ad apprezzare sono stati soprattutto gli altri fans del cantante, i quali si sono dette concordi su quanto scritto dalla moglie dell’ex presidente francese Nicolas Sarkozy. La modella e cantautrice, infatti, ha tessuto le sue lodi a cuore aperto. “Secondo me non bisognerebbe mai vivere senza le canzoni di Jovanotti. Fa bene ascoltare delle canzoni così belle. La vita diventa migliore”, queste le sue parole.

