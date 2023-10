Carla Bruni, come sta dopo il tumore al seno?/ “Sono stata fortunata, non era aggressivo…”

Carla Bruni e l’importanza della mammografia: “Così mi sono salvata…”

Trovare il coraggio di affrontare tematiche personali e delicate non deve essere affatto semplice quando si è caratterizzati da una particolare notorietà. Ancor più coraggio è forse necessario quando l’esperienza in questione è vissuta in prima persona. Carla Bruni – nel mese dedicato alla sensibilizzazione sulla prevenzione del tumore al seno – ha deciso di raccontare la sua difficile esperienza alle prese con la terribile diagnosi di cancro al seno.

Come riporta Today, Carla Bruni non aveva mai parlato prima dell’esperienza tortuosa contro il cancro al seno. L’ex top model avrà preso coscienza dell’importanza del sensibilizzare sul tema scegliendo di esporsi in prima persona, per la prima volta, su quanto vissuto da lei stessa con la malattia. Per coinvolgere quante più persone sull’importanza del tema, ha scelto di affidare ad un video pubblicato sui social il racconto delle difficoltà dovute al cancro al seno.

Carla Bruni e il messaggio per tutte le donne dopo il tumore al seno: “Le vostre vite dipendono da questo…”

“4 anni fa mi è stato diagnosticato un cancro al seno; intervento chirurgico, radioterapia, terapia ormonale. Seguo il solito percorso per curare questo tipo di tumore”. Inizia così il racconto di Carla Bruni che grazie al controllo ciclico e a cadenza annuale della mammografia è riuscita a scovare in tempo quel brutto male che rischiava di mettere a repentaglio la sua vita.

“Ho avuto fortuna: il mio cancro non era ancora aggressivo. Perché non lo era? Semplicemente perché non ha avuto il tempo di diventarlo; infatti ogni anno, nella stessa data, faccio una mammografia”. Queste le parole di Carla Bruni – riportate da Today – che lancia un messaggio di fondamentale importanza a tutte le donne: la prevenzione può essere l’arma più forte per evitare il rischio di prendere atto della malattia quando ormai la situazione potrebbe essere irreparabile. “Se non avessi fatto questa mammografia ogni anno, oggi non avrei più il mio seno sinistro… Se faccio questo post non è per raccontarvi la mia vita; Se vi scrivo queste parole è per trasmettervi un solo messaggio. Fare le vostre mammografie, fatele ogni anno. Le vostre vite dipendono da questo“.

