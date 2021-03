Carla Cavalluzzi, compagna Sergio Rubini/ Partner anche nel lavoro: 8 film insieme

La sceneggiatrice Carla Cavalluzzi è la compagna di Sergio Rubini. Entrambi di Grumo Appula, hanno 18 anni di differenza (lei è del 1977, lui del 1959). In precedenza, l’attore e regista pugliese è stato sposato co Margherita Buy. I due si sono sposati nel 1991 e si sono separati appena due anni dopo, nel 1993, per poi divorziare nell’estate 2012. Carla Cavalluzzi non è solo la compagna di Rubini, ma anche sua partner artistica: la coppia ha co-sceneggiato sette i film dal 2004 a oggi. La prima pellicola è stata “L’amore ritorna” (2004), due anni dopo “La terra” (2006), a seguire “Colpo d’occhio” (2008), “L’uomo nero” (2009), “Mi rifaccio vivo” (2013), “Dobbiamo Parlare” e “Il Grande Spirito” (2019). Insieme hanno anche sceneggiato il film in produzione “I fratelli De Filippo”, ottavo titolo firmato dalla coppia Rubini-Cavalluzzi.

Carla Cavalluzzi e Sergio Rubini: partner anche sul lavoro

In alcune occasioni le strade di Carla Cavalluzzi e Sergio Rubini si sono “divise” dal punto di vista professionale, come nel caso di “Terapia di coppia per amanti”. A fimare la sceneggiatura del film del 2017 è stato Diego De Silva: “Da una quindicina d’anni firmo tutte le sceneggiature con la mia compagna Carla, ma in quel caso avevo bisogno di un dialoghista, uno “smaltatore”. Nel cinema americano, quelli come lui vengono chiamati a film già scritto per metterlo a lucido”, ha raccontato Sergio Rubini a Vanity Fair due anni fa. Parlando dell’attuale relazione con Carla Cavalluzzi, che di quella precedente con Margherita Buy, Sergio Rubini aveva spiegato in un’intervista: “Credo negli incontri, mi piace vivere, incontrare e rincontrare le persone. Mi dà l’idea del tempo che trascorre, mi sembra che la vita sia un grande viaggio che facciamo tutti insieme”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA