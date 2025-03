La sua storia artistica parla per lui; oggi è tra i personaggi televisivi più noti e amati grazie alla sua simpatia, irriverenza. Ancor più rilevante è però il suo apporto nel mondo della musica, sia come paroliere che come interprete. Stiamo parlando di Cristiano Malgioglio; sempre brioso e coinvolgente in ogni sua partecipazione. Eppure, c’è un tema che non lascia spazio al sorriso; la triste morte di sua mamma Carla.

Cristiano Malgioglio e la mamma Carla avevano un legame simbiotico, speciale; non solo per la presenza ma – come raccontato dal paroliere – per un concetto empatico, scandito da sensazioni correlate fra loro. “Era un pilastro per me”, ha più volte raccontato il cantautore che in più occasioni non è riuscito a trattenere le lacrime parlando del rapporto con la mamma Carla e della sua triste scomparsa: “Da bambino non piangevo, mai; ma quando è morta mamma ho versato tutte le lacrime del mondo, non smettevo più di piangere”.

Cristiano Malgioglio e la depressione dopo la morte della mamma Carla: “3 anni di analisi, poi…”

I racconti di Cristiano Malgioglio mettono in evidenza un rapporto tra mamma e figlio che è la rappresentazione esatta dell’amore viscerale. Carla, come da lui raccontato, sognava per il cantautore una famiglia, dei figli. Un percorso che però non coincide con la strada seguita dall’artista ma che ha trovato comunque pieno accordo in virtù dell’amore materno.

Lo spettro della depressione si è abbattuto sulla vita di Cristiano Malgioglio dopo la morte della mamma Carla. Un dolore troppo grande al punto da mettere a repentaglio la sua stessa vena artistica: “Non riuscivo più a scrivere”, raccontava il cantautore a Verissimo spiegando di aver dovuto osservare un percorso di analisi per ben 3 anni al fine di fare pace con quel dolore e mantenere al contempo vivo il ricordo dell’amore per mamma Carla: “Mi ha salvato la musica”.

